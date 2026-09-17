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Üç kentte motorin için yeni rakamlar: Litre fiyatları 100 liranın üzerinde

Akaryakıt piyasasındaki hareketlilik sürerken motorin fiyatlarında yeni bir dönem başladı. Son üç günde art arda gelen değişimler, litre fiyatlarının seyrini ve şehirler arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı.

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Üç kentte motorin için yeni rakamlar: Litre fiyatları 100 liranın üzerinde

Motorinin litre fiyatı, yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla İstanbul'da 100,27 liraya çıkacak. Ankara'da 101,37 lira, İzmir'de ise 101,66 lira seviyesinin görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı yeni düzenlemeyle 100 lira 27 kuruşa çıkacakİstanbul'da motorinin litre fiyatı yeni düzenlemeyle 100 lira 27 kuruşa çıkacak

MOTORİNDE ÜÇ HANELİ SEVİYE

Fiyatlardaki 4 lira 68 kuruşluk artışla birlikte motorin, Türkiye'de ilk kez üç haneli rakamlara ulaşmış olacak. Son üç gündeki toplam artışın ise 11 lira 37 kuruş olduğu belirtildi.

İstanbul'da bazı istasyonlarda motorin fiyatı 100 lira seviyesini geçti. Kadıköy'de motorinin litresi 100 lira 20 kuruştan satılıyor.

Üç kentte motorin için yeni rakamlar: Litre fiyatları 100 liranın üzerinde-3

BENZİN VE OTOGAZDA SON DURUM

Kadıköy'de benzinin litre fiyatı 80 lira 20 kuruş, otogazın litre fiyatı ise 34 lira 63 kuruş olarak pompaya yansıdı.

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