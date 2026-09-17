Motorinin litre fiyatı, yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla İstanbul'da 100,27 liraya çıkacak. Ankara'da 101,37 lira, İzmir'de ise 101,66 lira seviyesinin görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı yeni düzenlemeyle 100 lira 27 kuruşa çıkacak

MOTORİNDE ÜÇ HANELİ SEVİYE

Fiyatlardaki 4 lira 68 kuruşluk artışla birlikte motorin, Türkiye'de ilk kez üç haneli rakamlara ulaşmış olacak. Son üç gündeki toplam artışın ise 11 lira 37 kuruş olduğu belirtildi.

İstanbul'da bazı istasyonlarda motorin fiyatı 100 lira seviyesini geçti. Kadıköy'de motorinin litresi 100 lira 20 kuruştan satılıyor.