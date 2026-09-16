Bağcı, fonların çıkışları karşılayabilmek için kolay alınıp satılan likit hisselerde de satışa yönelmesinin baskıyı piyasaya yaydığını belirtti. Bu nedenle geri çekilmenin yalnızca hızlı yükselen hisselerle sınırlı kalmadığını ifade etti.

A Para'nın saat 17.00'deki canlı yayınında program sunucusu Uğur Bey'in sorularını yanıtlayan Sadrettin Bağcı , son üç haftadır devam eden hareketin bazı hisselerde temel değerlerin ötesine geçen fiyatlamaların düzeltmesi olarak görülebileceğini söyledi.

SATIŞ BASKISI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA TAŞINABİLİR

Bağcı, satışların ne kadar süreceğine ilişkin kesin tarih vermenin zor olduğunu söyledi. Baskının önümüzdeki hafta, hatta cuma gününe kadar devam edebileceğini belirten Bağcı, bugünkü ölçekte olmasa da endeksin 12.500 ile 12.000 bandına doğru çekilebileceği tahmininde bulundu.

Fiyatların geri geldiği noktada satış ve fon çıkışı eğiliminin yavaşlayabileceğini dile getiren Bağcı, bunun için henüz erken olduğunu ve satışları karşılayacak bir para girişinin şu aşamada teyit edilemediğini söyledi.