Piyasalarda 16 Eylül 2026 gün sonu: BIST 100’de sert satış dalgası! 17 hisse taban fiyatlama gösterdi
A Para canlı yayınında konuşan Sadrettin Bağcı, satış baskısının bugünkü kadar sert olmasa da önümüzdeki günlerde devam edebileceğini söyledi. Endekste 12.500-12.000 bandı olasılık dahilinde görülürken, fiyatlar geri geldikçe baskının azalabileceği belirtildi.
Bir süredir hızlı yükselişlerin konuşulduğu Borsa İstanbul'da satışlar günün sonunda sertleşti. BIST 100 endeksi, Fed kararının beklendiği günde yüzde 5,54 gerileyerek 13.122 puandan kapandı.
Bu kez geri çekilme birkaç hisseyle sınırlı kalmadı. Banka ve holding hisseleri başta olmak üzere sektörlerin tamamında kayıp yaşanırken, yatırımcıların dikkati Fed'in kararından sonra vereceği mesajlara çevrildi.
BANKA VE HOLDİNG HİSSELERİNDE KAYIP YÜZDE 6'YI AŞTI
Endeks önceki kapanışa göre 769,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 262 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. BIST 100 gün içinde 12.817 ile 13.877 puan arasında hareket etti.
- Bankacılık endeksi: yüzde 6,38 düşüş
- Holding endeksi: yüzde 6,48 düşüş
- Finansal kiralama ve faktoring: yüzde 9,74 düşüş
FED KARARI KADAR SONRASINDAKİ MESAJLAR DA İZLENECEK
AA'nın aktardığı analist değerlendirmelerine göre piyasanın kısa vadeli yönünde Fed'in para politikası kararının ardından vereceği mesajlar önem taşıyacak. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının sonraki adımları hakkında vereceği işaretleri izleyecek.
FON ÇIKIŞLARI LİKİT HİSSELERE DE YAYILDI
A Para'nın saat 17.00'deki canlı yayınında program sunucusu Uğur Bey'in sorularını yanıtlayan Sadrettin Bağcı, son üç haftadır devam eden hareketin bazı hisselerde temel değerlerin ötesine geçen fiyatlamaların düzeltmesi olarak görülebileceğini söyledi.
Bağcı, fonların çıkışları karşılayabilmek için kolay alınıp satılan likit hisselerde de satışa yönelmesinin baskıyı piyasaya yaydığını belirtti. Bu nedenle geri çekilmenin yalnızca hızlı yükselen hisselerle sınırlı kalmadığını ifade etti.BIST 100'de 98 hisse birden geriledi
SATIŞ BASKISI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA TAŞINABİLİR
Bağcı, satışların ne kadar süreceğine ilişkin kesin tarih vermenin zor olduğunu söyledi. Baskının önümüzdeki hafta, hatta cuma gününe kadar devam edebileceğini belirten Bağcı, bugünkü ölçekte olmasa da endeksin 12.500 ile 12.000 bandına doğru çekilebileceği tahmininde bulundu.
Fiyatların geri geldiği noktada satış ve fon çıkışı eğiliminin yavaşlayabileceğini dile getiren Bağcı, bunun için henüz erken olduğunu ve satışları karşılayacak bir para girişinin şu aşamada teyit edilemediğini söyledi.
BANKALARDAKİ DEĞERLEME DE TARTIŞMANIN İÇİNDE
Bağcı, bankalarda piyasa değerinin bilançodaki defter değerine oranının 0,70'lere kadar gerilediğine dikkati çekti. Bu seviyenin yaşanan sert baskıyı tek başına gerektiren bir durum olmadığını düşündüğünü belirtti.
YARININ VERİ GÜNDEMİ YOĞUN
Yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı öne çıkacak.
Önümüzdeki seanslarda endeksin bu seviyeler çevresindeki hareketi, satışların derinliği ve olası toparlanmanın gücü açısından takip edilecek.
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