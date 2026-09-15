



EN DİRENÇLİ ÜLKE

Açıklanan verilere göre Türkiye, toplam borcunun GSYH'ye oranıyla 43 ülke arasında 43. sırada yer alarak borç oranı en düşük ülke oldu. Türkiye'de devlet borcunun GSYH'ye oranı yüzde 23,9, hanehalkı borcu yüzde 10,1 ve kurumsal şirket borcu yüzde 38,9 seviyesinde gerçekleşerek toplam borç oranı yüzde 72,9 olarak kayıtlara geçti.



Özellikle hanehalkı borçlanmasında yüzde 10,1 ile en muhafazakâr tablolardan birini çizen Türkiye, gelişmiş ülkelere kıyasla borç stoku açısından oldukça dirençli bir profil sergiledi.

Sıra Ülke Devlet (%) Hanehalkı (%) Kurumsal (%) Toplam (%) 1 Lüksemburg 26,4 61,2 358,8 446,4 2 Hong Kong 78,0 87,8 240,7 406,5 3 Japonya 194,5 61,1 113,9 369,5 4 Singapur 166,2 44,0 127,2 337,4 5 Fransa 116,0 59,7 155,8 331,5 6 Kanada 100,2 100,6 118,3 319,1 7 Hollanda 44,4 93,8 166,3 304,5 8 Çin 99,3 58,0 142,8 300,1 9 Belçika 107,9 56,8 117,9 282,6 10 Norveç 54,2 87,3 135,4 276,9 11 İsviçre 24,7 123,0 128,9 276,6 12 Finlandiya 88,5 62,9 114,5 265,9 13 İsveç 34,6 82,1 146,8 263,5 14 ABD 116,4 68,1 72,2 256,7 15 Danimarka 27,9 84,1 140,8 252,8 16 Güney Kore 45,7 88,6 110,4 244,7 17 Yunanistan 146,5 38,1 59,3 243,9 18 Birleşik Krallık 102,2 73,6 59,0 234,8 19 İtalya 137,1 35,8 58,5 231,4 20 Avustralya 52,1 114,0 62,1 228,2 21 Malezya 65,2 69,8 88,6 223,6 22 İspanya 100,7 42,8 76,5 220,0 23 Portekiz 89,7 53,9 74,2 217,8 24 Tayland 59,1 87,5 68,5 215,1 25 Yeni Zelanda 53,3 91,1 70,1 214,5 26 Avusturya 81,5 41,6 83,9 207,0 27 Almanya 63,4 48,9 87,8 200,1 28 Brezilya 93,3 37,6 55,5 186,4 29 Hindistan 83,9 47,8 54,5 186,2 30 İsrail 67,9 42,8 73,1 183,8 31 Şili 41,6 43,8 86,8 172,2 32 Macaristan 74,7 18,3 72,5 165,5 33 İrlanda 32,8 23,8 92,4 149,0 34 Güney Afrika 79,0 33,5 33,2 145,7 35 Çekya 44,2 31,4 53,8 129,4 36 Rusya 18,7 21,4 84,7 124,8 37 Kolombiya 65,3 25,5 28,9 119,7 38 Polonya 59,8 22,1 34,7 116,6 39 Arjantin 80,7 5,7 23,2 109,6 40 Suudi Arabistan 31,7 31,7 45,9 109,3 41 Meksika 49,2 17,4 21,3 87,9 42 Endonezya 40,5 15,5 25,1 81,1 43 Türkiye 23,9 10,1 38,9 72,9

BORÇ YÜKÜ ALTINDALAR

Listenin zirvesinde finans merkezi Lüksemburg yer aldı. Toplam borç oranı GSYH'sinin yüzde 446,4'üne ulaşan Lüksemburg'u, yüzde 406,5 ile Hong Kong ve yüzde 369,5 ile Japonya takip etti. Japonya, yüzde 194,5'lik devlet borcuyla kamu borçluluğunda dünyada ilk sırada yer alırken, ABD yüzde 256,7 toplam borç oranıyla 14. sırada, Çin ise yüzde 300,1 oranla 8. sırada kendine yer buldu.