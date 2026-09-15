Dünyanın dev ekonomileri borç batağında! Türkiye ise en rahat ülke: 43 ülkelik listede toplam borcu en düşük ülke oldu
Dünyanın dev ekonomileri, milli gelirlerini katbekat aşan borç yükü altında ezilirken, Türkiye düşük borçluluk oranıyla öne çıktı. BIS'in açıkladığı 43 ülkelik borç ligi listesinde, Türkiye borçluluk oranı en düşük ülke oldu.
Enflasyonla mücadele programını uygularken büyüme, yatırım, ihracat ve istihdam hedeflerinden taviz vermeyen Türkiye, düşük borçluluk oranlarıyla da dikkat çekti. Kamu maliyesinde disiplinin korunmasının etkisiyle devlet borçluluğunun millî gelire oranını yüzde 23,9 ile yüzde 60'lık Maastricht kriterinin de çok altında tutmayı başaran Türkiye, depremin yarattığı 110 milyar dolarlık maliyete rağmen, bütçe disiplininden taviz vermedi.
EN DÜŞÜK BORÇ TÜRKİYE'DE
Hanehalkı ve reel kesimin borçluluğunu da düşük seviyede tutan Türkiye'nin bu başarısı, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından açıklanan küresel borç raporuna da damga vurdu. BIS'in küresel borç raporu, dünyanın dev ekonomilerinin devasa borç krizleriyle boğuştuğunu ortaya koydu. 43 ülkelik listede Türkiye en alt sırada yer alarak büyük sürpriz yaptı.
DEVLER BORÇ BATAĞINDA
BIS tarafından açıklanan güncel veriler ışığında hazırlanan küresel borç raporu, ülkelerin borç yapısındaki uçurumları gözler önüne serdi. Devlet, hanehalkı ve kurumsal şirket borçlarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranına göre yapılan 43 ülkelik küresel sıralamada gelişmiş ekonomilerin ağır borç yükü dikkat çekerken, Türkiye borçluluk oranlarının düşüklüğüyle listede öne çıktı.
EN DİRENÇLİ ÜLKE
Açıklanan verilere göre Türkiye, toplam borcunun GSYH'ye oranıyla 43 ülke arasında 43. sırada yer alarak borç oranı en düşük ülke oldu. Türkiye'de devlet borcunun GSYH'ye oranı yüzde 23,9, hanehalkı borcu yüzde 10,1 ve kurumsal şirket borcu yüzde 38,9 seviyesinde gerçekleşerek toplam borç oranı yüzde 72,9 olarak kayıtlara geçti.
Özellikle hanehalkı borçlanmasında yüzde 10,1 ile en muhafazakâr tablolardan birini çizen Türkiye, gelişmiş ülkelere kıyasla borç stoku açısından oldukça dirençli bir profil sergiledi.
BORÇ YÜKÜ ALTINDALAR
Listenin zirvesinde finans merkezi Lüksemburg yer aldı. Toplam borç oranı GSYH'sinin yüzde 446,4'üne ulaşan Lüksemburg'u, yüzde 406,5 ile Hong Kong ve yüzde 369,5 ile Japonya takip etti. Japonya, yüzde 194,5'lik devlet borcuyla kamu borçluluğunda dünyada ilk sırada yer alırken, ABD yüzde 256,7 toplam borç oranıyla 14. sırada, Çin ise yüzde 300,1 oranla 8. sırada kendine yer buldu.
İsviçre yüzde 123,0 ile hanehalkı (ev) borçlanmasında başı çekerken, Lüksemburg yüzde 358,8 ile kurumsal şirket borçlanmasında rekor kırdı.
Petrol piyasasında arz şoku! Türkiye yenilenebilirde hızla yükseliyor
Sigortada yeni yol haritası hazır