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Dünyanın dev ekonomileri borç batağında! Türkiye ise en rahat ülke: 43 ülkelik listede toplam borcu en düşük ülke oldu

Dünyanın dev ekonomileri, milli gelirlerini katbekat aşan borç yükü altında ezilirken, Türkiye düşük borçluluk oranıyla öne çıktı. BIS'in açıkladığı 43 ülkelik borç ligi listesinde, Türkiye borçluluk oranı en düşük ülke oldu.

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Dünyanın dev ekonomileri borç batağında! Türkiye ise en rahat ülke: 43 ülkelik listede toplam borcu en düşük ülke oldu

Enflasyonla mücadele programını uygularken büyüme, yatırım, ihracat ve istihdam hedeflerinden taviz vermeyen Türkiye, düşük borçluluk oranlarıyla da dikkat çekti. Kamu maliyesinde disiplinin korunmasının etkisiyle devlet borçluluğunun millî gelire oranını yüzde 23,9 ile yüzde 60'lık Maastricht kriterinin de çok altında tutmayı başaran Türkiye, depremin yarattığı 110 milyar dolarlık maliyete rağmen, bütçe disiplininden taviz vermedi.

BIS'in küresel borç verilerinde Türkiye 43 ülke arasında en düşük toplam borç oranına sahip ülke oldu. (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi)BIS'in küresel borç verilerinde Türkiye 43 ülke arasında en düşük toplam borç oranına sahip ülke oldu. (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EN DÜŞÜK BORÇ TÜRKİYE'DE

Hanehalkı ve reel kesimin borçluluğunu da düşük seviyede tutan Türkiye'nin bu başarısı, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından açıklanan küresel borç raporuna da damga vurdu. BIS'in küresel borç raporu, dünyanın dev ekonomilerinin devasa borç krizleriyle boğuştuğunu ortaya koydu. 43 ülkelik listede Türkiye en alt sırada yer alarak büyük sürpriz yaptı.

Dünyanın dev ekonomileri borç batağında! Türkiye ise en rahat ülke: 43 ülkelik listede toplam borcu en düşük ülke oldu-3

DEVLER BORÇ BATAĞINDA

BIS tarafından açıklanan güncel veriler ışığında hazırlanan küresel borç raporu, ülkelerin borç yapısındaki uçurumları gözler önüne serdi. Devlet, hanehalkı ve kurumsal şirket borçlarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranına göre yapılan 43 ülkelik küresel sıralamada gelişmiş ekonomilerin ağır borç yükü dikkat çekerken, Türkiye borçluluk oranlarının düşüklüğüyle listede öne çıktı.

Dünyanın dev ekonomileri borç batağında! Türkiye ise en rahat ülke: 43 ülkelik listede toplam borcu en düşük ülke oldu-4

EN DİRENÇLİ ÜLKE

Açıklanan verilere göre Türkiye, toplam borcunun GSYH'ye oranıyla 43 ülke arasında 43. sırada yer alarak borç oranı en düşük ülke oldu. Türkiye'de devlet borcunun GSYH'ye oranı yüzde 23,9, hanehalkı borcu yüzde 10,1 ve kurumsal şirket borcu yüzde 38,9 seviyesinde gerçekleşerek toplam borç oranı yüzde 72,9 olarak kayıtlara geçti.

Özellikle hanehalkı borçlanmasında yüzde 10,1 ile en muhafazakâr tablolardan birini çizen Türkiye, gelişmiş ülkelere kıyasla borç stoku açısından oldukça dirençli bir profil sergiledi.

Sıra
Ülke
Devlet (%)
Hanehalkı (%)
Kurumsal (%)
Toplam (%)
1
Lüksemburg
26,4
61,2
358,8
446,4
2
Hong Kong
78,0
87,8
240,7
406,5
3
Japonya
194,5
61,1
113,9
369,5
4
Singapur
166,2
44,0
127,2
337,4
5
Fransa
116,0
59,7
155,8
331,5
6
Kanada
100,2
100,6
118,3
319,1
7
Hollanda
44,4
93,8
166,3
304,5
8
Çin
99,3
58,0
142,8
300,1
9
Belçika
107,9
56,8
117,9
282,6
10
Norveç
54,2
87,3
135,4
276,9
11
İsviçre
24,7
123,0
128,9
276,6
12
Finlandiya
88,5
62,9
114,5
265,9
13
İsveç
34,6
82,1
146,8
263,5
14
ABD
116,4
68,1
72,2
256,7
15
Danimarka
27,9
84,1
140,8
252,8
16
Güney Kore
45,7
88,6
110,4
244,7
17
Yunanistan
146,5
38,1
59,3
243,9
18
Birleşik Krallık
102,2
73,6
59,0
234,8
19
İtalya
137,1
35,8
58,5
231,4
20
Avustralya
52,1
114,0
62,1
228,2
21
Malezya
65,2
69,8
88,6
223,6
22
İspanya
100,7
42,8
76,5
220,0
23
Portekiz
89,7
53,9
74,2
217,8
24
Tayland
59,1
87,5
68,5
215,1
25
Yeni Zelanda
53,3
91,1
70,1
214,5
26
Avusturya
81,5
41,6
83,9
207,0
27
Almanya
63,4
48,9
87,8
200,1
28
Brezilya
93,3
37,6
55,5
186,4
29
Hindistan
83,9
47,8
54,5
186,2
30
İsrail
67,9
42,8
73,1
183,8
31
Şili
41,6
43,8
86,8
172,2
32
Macaristan
74,7
18,3
72,5
165,5
33
İrlanda
32,8
23,8
92,4
149,0
34
Güney Afrika
79,0
33,5
33,2
145,7
35
Çekya
44,2
31,4
53,8
129,4
36
Rusya
18,7
21,4
84,7
124,8
37
Kolombiya
65,3
25,5
28,9
119,7
38
Polonya
59,8
22,1
34,7
116,6
39
Arjantin
80,7
5,7
23,2
109,6
40
Suudi Arabistan
31,7
31,7
45,9
109,3
41
Meksika
49,2
17,4
21,3
87,9
42
Endonezya
40,5
15,5
25,1
81,1
43
Türkiye
23,9
10,1
38,9
72,9

BORÇ YÜKÜ ALTINDALAR

Listenin zirvesinde finans merkezi Lüksemburg yer aldı. Toplam borç oranı GSYH'sinin yüzde 446,4'üne ulaşan Lüksemburg'u, yüzde 406,5 ile Hong Kong ve yüzde 369,5 ile Japonya takip etti. Japonya, yüzde 194,5'lik devlet borcuyla kamu borçluluğunda dünyada ilk sırada yer alırken, ABD yüzde 256,7 toplam borç oranıyla 14. sırada, Çin ise yüzde 300,1 oranla 8. sırada kendine yer buldu.

Dünyanın dev ekonomileri borç batağında! Türkiye ise en rahat ülke: 43 ülkelik listede toplam borcu en düşük ülke oldu-5



İsviçre yüzde 123,0 ile hanehalkı (ev) borçlanmasında başı çekerken, Lüksemburg yüzde 358,8 ile kurumsal şirket borçlanmasında rekor kırdı.

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