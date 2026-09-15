Bu kapsamda, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde sigorta ve özel emeklilik alanında bir dizi adım atılacak. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlık yaygınlaştırılırken, uzun vadeli tasarruf araçları geliştirilecek.

Afet sigortası beyan ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. KOBİ'lerin vadeli satışlardan kaynaklanan tahsilat risklerinin azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının desteklenmesi amacıyla Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın etkinliği de artırılacak.

Kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak. Yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortaları da yaygınlaştırılacak.

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise fon çeşitliliği, katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak.

OVP kapsamında sigorta ve özel emeklilik alanında BES ve OKS'nin yanı sıra zorunlu afet sigortasına yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. (Fotoğraflar: AA)

KOBİ'LERE GÜVENCE

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, "OVP kapsamında afet risklerinin daha geniş bir sigorta koruması altına alınması, emeklilik sisteminin katılımcıların ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, yatırım fonlu hayat sigortalarının yaygınlaştırılması, KOBİ'lerin ticari alacak risklerinin azaltılması ve finansman erişimlerine katkı sağlanması yönünde somut hedefler ortaya konuldu" diye konuştu.

KOBİ'lerin tahsilat güvencesinin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu vurgulayan Menteş, "Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününü KOBİ'ler için tahsilat güvencesi ve finansmana erişim aracı olarak yeniden tasarlıyoruz" dedi.

Menteş, OVP'deki en önemli sigortacılık başlıklarından birinin zorunlu afet sigortası olduğunu aktararak, "Bununla riskin önceden paylaşılmasını, sigorta koruma açığının azaltılmasını ve afet sonrası toparlanma kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

OKS'de planlanan değişikliklere ilişkin ise Menteş, "Herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yönlendirildiği standart fon emeklilik fonu uygulamasının yerine hayat stratejisi odaklı yeni bir yapı kurgulandı" dedi.

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