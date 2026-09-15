Altın fiyatlarında haftanın yeni işlem gününde düşüş hareketi öne çıktı. Gram altın, önceki kapanışa göre gerileyerek 6 bin 707 liradan işlem görürken, piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına ve küresel ekonomik gelişmelere çevrildi. Ons altın da dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle değer kaybetti.

Gram altın güne düşüşle başladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) GRAM DÜŞÜŞTE Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 707 liradan işlem görüyor. Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlayan gram altın, güne satıcılı başladı.