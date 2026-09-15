Altın fiyatlarında kritik hareket! Gram altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyat tablosu
Altın fiyatlarında yeni gün hareketli başladı. Gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 gerileyerek 6 bin 707 liradan işlem görürken, gözler küresel piyasalardaki gelişmelere ve Fed’in faiz kararına çevrildi. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle ons altın da düşüş kaydetti. İşte 15 Eylül 2026 itibarıyla birim birim altın fiyatları.
Altın fiyatlarında haftanın yeni işlem gününde düşüş hareketi öne çıktı. Gram altın, önceki kapanışa göre gerileyerek 6 bin 707 liradan işlem görürken, piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına ve küresel ekonomik gelişmelere çevrildi. Ons altın da dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle değer kaybetti.
GRAM DÜŞÜŞTE
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 707 liradan işlem görüyor. Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlayan gram altın, güne satıcılı başladı.
Gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 6 bin 707 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 21 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 879 liradan satılıyor.
YATIRIMCILAR TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesiyle yüksek seyreden petrol fiyatları ve artan tahvil faizleri önde gelen merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.
Bölgede yükselen tansiyonun etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş küresel ekonomide enflasyon riskini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta faiz artıracağına kesin gözüyle bakılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi de tahvil faizlerinde satış baskısına neden oluyor. Banka en son faiz artırımını Temmuz 2023'te gerçekleştirirken, Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.
Yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleriyle altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 287 dolardan işlem görüyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
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