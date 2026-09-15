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Akaryakıt tabelaları değişti! Motorinde yeni fiyatlar pompaya yansıdı

Motorine gelen 6 lira 62 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95 TL'yi aşarken, Ankara ve İzmir'de 97 TL seviyesine yaklaştı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bugün için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Brent petrolün varili ise uluslararası vadeli piyasalarda 107,52 dolardan işlem görüyor. İşte 15 Eylül 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum.

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Akaryakıt tabelaları değişti! Motorinde yeni fiyatlar pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ederken motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni zam yürürlüğe girdi. 15 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına 6,62 TL zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni tarife, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorinin litre fiyatına 6,62 TL zam geldi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Motorinin litre fiyatına 6,62 TL zam geldi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

MOTORİN 95 TL SINIRINI GEÇTİ

Yapılan artışla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'un her iki yakasında da 95 TL'nin üzerine çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda ise 95,46 TL oldu. Ankara'da litre fiyatı 96,75 TL'ye, İzmir'de ise 97,02 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

BENZİN VE LPG'DE DEĞİŞİKLİK YOK

15 Eylül itibarıyla zam yalnızca motorin grubuna uygulanırken benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 80,26 TL, LPG 34,99 TL; Anadolu Yakası'nda benzin 80,12 TL, LPG 34,39 TL olarak işlem görüyor.

Ankara'da benzinin litresi 81,25 TL, LPG'nin litresi 35,09 TL seviyesinde bulunurken İzmir'de benzin 81,52 TL, LPG ise 34,99 TL oldu.

İstanbul'da motorin 95 TL sınırını aştı.İstanbul'da motorin 95 TL sınırını aştı.

Şehir / Bölge
Benzin · Motorin · LPG
İstanbul Avrupa Yakası
80,26 TL · 95,60 TL · 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
80,12 TL · 95,46 TL · 34,39 TL
Ankara
81,25 TL · 96,75 TL · 35,09 TL
İzmir
81,52 TL · 97,02 TL · 34,99 TL

Ankara'da motorinin litresi 96,75 TL oldu.Ankara'da motorinin litresi 96,75 TL oldu.

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 107,52 dolardan işlem görüyor. Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 105,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 107,52 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 103,18 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İran arasında müzakere olacağına ilişkin beklentilerin azalmasının küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

İzmir'de motorin 97 TL seviyesini geçti.İzmir'de motorin 97 TL seviyesini geçti.

FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ PETROL FİYATLARINI BASKILIYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor.

Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Fed'in 2 gün sürecek faiz kararı toplantısı bugün başlayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çok yüksek ihtimalle faiz artırımına gideceği değerlendiriliyor.

Banka en son faiz artırımını Temmuz 2023'te gerçekleştirmişti. Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 95,60 TL'ye yükseldi.İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 95,60 TL'ye yükseldi.

Yüksek faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak petrol talebini baskılayabileceği beklentileri ve güçlenen ABD dolarının petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Brent petrolde teknik olarak 113,72 doların direnç, 98,72 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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