Samsun Şehir Hastanesi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

Burası Samsun Şehir Hastanesi… Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Bugünden itibaren hizmete girmesi ile Samsun bu vasıflarına sağlık şehri ünvanını da ekleyecek. Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. Hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. 17 milyarlık yatırım bedeli ile bu muhteşem tesisin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Şehir hastanemizde görev yapacak personelimizden de beklentilerimiz var. Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanları ile imkanları ile kardeşlerim geldiğinde onlara kucak açacak. Bu hastanede yok yok. İnşallah burada mutluluk var. Hastanemiz Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir."



36 BİN YATAK KAPASİTELİ 140 HASTANE YAPIYORUZ



Başkan Erdoğan, şehir hastanelerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik yatırımların da sürdüğünü belirterek, "Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415'e yükselmiş durumda.

Sevgili Samsunlular, biliyorsunuz şehir hastaneleri projesi benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Aksaklıkları yaşı 40 üzerindeki kardeşlerim gibi ben de tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını geçlerimize gösterebilsek. Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaç alabilmek muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildiği, vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri beraber yaşadık. 2002'de her şeyin başı sağlık deyip önceliklerimizin başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Doktor hemşire sayısını, ambulans sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın hastanelerde rehin alındığı manzaralara son verdik. Vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini tesis ettik. 24 yıllık yatırımlar ile Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir alana ulaştı. Önceden sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderken bu tersine döndü ve her yıl yüz binlerce yabancı hasta Türkiye'de şifa arıyor. 27 şehir hastanemizi tamamladık. 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern salık üssü olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Projesi devam eden 8 şehir hastanemiz var. Bunlarla Türkiye 21 yeni şehir hastanesine kavuşacak. Ülkemizde iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyasetin en bariz örneği şehir hastaneleridir. Vatandaşın "Yapandan Allah razı olsun" dediği Bu hastaneler ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Sağlık sistemine hançer vuruyor dediler, hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri yüz yılın sağlık krizi olan koronavirüste çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiç biri ülkemizde yaşanmadı. Krizi en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Ne kadar vizyoner, stratejik yatırımlar olduğu herkes tarafından anlaşıldı. İyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz diyorlar. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz." ifadelerini kullandı.



DARBELER DEFTERİ ARTIK KAPANMIŞTIR



Erdoğan, terör eylemlerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz'a kadar millet iradesine yönelik girişimlerin başarısızlığa uğratıldığını vurgulayarak, "Sandıkta bize görev, yetki veren sorumluluk yükleyen vatandaşın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Dün demokrasi tarihimize kara leke olarak geçen 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Millet iradesinin gasledilmesinin üzerinden 46 yıl geçti. Milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan vatandaşlarımızı dar ağacına gönderdiler. gencecik fidanlarımızı kaybettik. Umutlarımızı yaşama sevincimizi kaybettik. Sadece derin yaralar açmadı, aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine ağır darbeler indirdi. Ülkemiz vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Bugünkü birçok sorunların temelinde 12 Eylül darbesi var. Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bizler 12 Eylül ve 28 Şubat faillerinin hesap vermesi için kararlılığımızı gösterdik. Bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emanete gerekirse canımız pahasına koruyacağız." mesajını verdi.

9 MAYIS 2026'DA HİZMET VERMEYE BAŞLADI



Yapımına 2020 yılında başlanan ve 2026 yılında tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi, 9 Mayıs 2026 tarihinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı.