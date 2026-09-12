Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamada, şirket tarafından daha önce yapılan özel durum açıklamaları hatırlatıldı.

Bu açıklamalarda, Pusula Finans Holding AŞ'nin payları ile Pusula Finans Holding AŞ ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı bildirilmişti. Devamında ise planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı kamuoyuna duyurulmuştu.

DEVİR SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve gelişmeler nedeniyle, söz konusu sürece ilişkin yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Kamuoyuna yansıyan söz konusu gelişmelerin, Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız nitelikte olduğu; bu itibarla Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği hususunun yatırımcılarımızın bilgisine sunulması gereği doğmuştur."