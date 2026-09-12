Ocak 2027 zammı için flaş hesap! Memur maaşları ne kadar olacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı
Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı görünürken, Orta Vadeli Program’ın ardından yeni Piyasa Katılımcıları Anketi de zam oranının ipucunu verdi. İşte detayları…
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi yaklaşan ocak zammını merakla bekliyor. Bu zam Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olurken, buna 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek. Bu farkın, dolayısıyla da ocak zammının ipucu da şimdiden geliyor.
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak yer almıştı. Bu tahmin yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 9,04 olabileceğini gösterirken, buna göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceği hesaplandı.
Şimdi de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ankete göre ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,61 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2,87 enflasyon farkı alacak, bununla zam oranı yüzde 8,01'i bulacak.
En düşük memur maaşı geçen ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,01 olursa 75 bin 849 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 34 bin 53 liraya yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 8,01 olursa 34 bin 52 liraya ulaşacak.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 8,01 zamlı: 115.690
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 8,01 zamlı: 78.923
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 8,01 zamlı: 99.548
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 8,01 zamlı: 89.923
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 8,01 zamlı: 109.351
Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 8,01 zamlı: 100.037
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 8,01 zamlı: 184.405
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 8,01 zamlı: 91.641
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 8,01 zamlı: 117.931
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 8,01 zamlı: 81.955
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 8,01 zamlı: 165.480
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 8,01 zamlı: 111.012
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 8,01 zamlı: 93.950
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 8,01 zamlı: 110.316
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140
Yüzde 8,01 zamlı: 121.122
Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.377
Yüzde 8,01 zamlı: 107.337
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.681
Yüzde 8,01 zamlı: 42.859
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313
Yüzde 8,01 zamlı: 33.821
Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.853
Yüzde 8,01 zamlı: 71.128
Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877
Yüzde 8,01 zamlı: 51.712
Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.093
Yüzde 8,01 zamlı: 50.865
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665
Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693
Yüzde 8,01 zamlı: 51.513
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.995
Yüzde 8,01 zamlı: 36.718
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.691
Yüzde 8,01 zamlı: 74.193
Profesör 1/4
Mevcut: 80.490
Yüzde 8,01 zamlı: 86.937
İmam-hatip
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665
Avukat 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665
Emekliye yüzde 10,07 zam hesabı!
Sosyal kiralık konutta başvurular başlıyor!