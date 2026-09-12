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Ocak 2027 zammı için flaş hesap! Memur maaşları ne kadar olacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı görünürken, Orta Vadeli Program’ın ardından yeni Piyasa Katılımcıları Anketi de zam oranının ipucunu verdi. İşte detayları…

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Ocak 2027 zammı için flaş hesap! Memur maaşları ne kadar olacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi yaklaşan ocak zammını merakla bekliyor. Bu zam Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olurken, buna 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek. Bu farkın, dolayısıyla da ocak zammının ipucu da şimdiden geliyor.

Memur ve memur emeklilerinin ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Memur ve memur emeklilerinin ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak yer almıştı. Bu tahmin yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 9,04 olabileceğini gösterirken, buna göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceği hesaplandı.

Memurlara ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak.Memurlara ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Şimdi de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ankete göre ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,61 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2,87 enflasyon farkı alacak, bununla zam oranı yüzde 8,01'i bulacak.

Ocak 2027 zammı için flaş hesap! Memur maaşları ne kadar olacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı-4

En düşük memur maaşı geçen ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,01 olursa 75 bin 849 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 34 bin 53 liraya yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 8,01 olursa 34 bin 52 liraya ulaşacak.

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı.Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 8,01 zamlı: 115.690

Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 8,01 zamlı: 78.923

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 8,01 zamlı: 99.548

Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 8,01 zamlı: 89.923

Yeni Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu.Yeni Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu.


Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 8,01 zamlı: 109.351

Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 8,01 zamlı: 100.037

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 8,01 zamlı: 184.405

Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 8,01 zamlı: 91.641

Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 8,01 zamlı: 117.931


Bu tahmine göre memurlar yüzde 2,87 enflasyon farkı alabilir.Bu tahmine göre memurlar yüzde 2,87 enflasyon farkı alabilir.


Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 8,01 zamlı: 81.955

Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 8,01 zamlı: 165.480

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 8,01 zamlı: 111.012

Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 8,01 zamlı: 93.950

Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 8,01 zamlı: 110.316

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Böylece toplam ocak zammının yüzde 8,01 olması bekleniyor.Böylece toplam ocak zammının yüzde 8,01 olması bekleniyor.


MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140
Yüzde 8,01 zamlı: 121.122

En düşük memur maaşı yüzde 8,01 zamla 75 bin 849 liraya çıkabilir.En düşük memur maaşı yüzde 8,01 zamla 75 bin 849 liraya çıkabilir.


Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.377
Yüzde 8,01 zamlı: 107.337

Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.681
Yüzde 8,01 zamlı: 42.859

Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313
Yüzde 8,01 zamlı: 33.821

Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.853
Yüzde 8,01 zamlı: 71.128

Ocak 2027 zammı için flaş hesap! Memur maaşları ne kadar olacak? TAKVİM kalem kalem hesapladı-10

Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877
Yüzde 8,01 zamlı: 51.712

Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.093
Yüzde 8,01 zamlı: 50.865

Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665

Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693
Yüzde 8,01 zamlı: 51.513

Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.995
Yüzde 8,01 zamlı: 36.718

Diğer memur maaşları ve emekli aylıkları da yüzde 8,01’lik artışa göre yeniden hesaplandı.Diğer memur maaşları ve emekli aylıkları da yüzde 8,01’lik artışa göre yeniden hesaplandı.

Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.691
Yüzde 8,01 zamlı: 74.193

Profesör 1/4
Mevcut: 80.490
Yüzde 8,01 zamlı: 86.937

İmam-hatip
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665

Avukat 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665

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