



En düşük memur maaşı geçen ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,01 olursa 75 bin 849 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 34 bin 53 liraya yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 8,01 olursa 34 bin 52 liraya ulaşacak.