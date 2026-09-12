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En düşük emekli maaşı için yeni rakam! 2027 ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Takvim kalem kalem hesapladı

Orta Vadeli Program’ın ardından Piyasa Katılımcıları Anketi’nden de emekli zamları için ipucu geldi. Peki anketteki enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerini neler bekliyor? İşte detayları…

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En düşük emekli maaşı için yeni rakam! 2027 ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Takvim kalem kalem hesapladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zamlarının ipuçları peş peşe geliyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin, her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027'ye yüzde 9,04 artışla başlayabileceğini ortaya koymuştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 ocak zammı için yeni bir tahmin ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 ocak zammı için yeni bir tahmin ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Şimdi de Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ankette yıl sonu enflasyonu yüzde 29,61 olarak tahmin edildi.

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörüldü.Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörüldü.

Bu tahmine göre 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,07 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu tahmin gerçekleşirse 2027'nin ocak ayında yüzde 10,07 zam alabilecek.

Bu tahmin, emeklilerin yüzde 9,04 zam alabileceğine işaret etti.Bu tahmin, emeklilerin yüzde 9,04 zam alabileceğine işaret etti.

TABAN AYLIK 26 BİN TL'YE DAYANACAK

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Anketteki enflasyon tahmini gerçekleşir ve bu oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 924 liraya yükselecek.

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61 oldu.Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 23.552 % 10,07 ZAMLI: 25.924

MEVCUT: 24.000 % 10,07 ZAMLI: 26.417

MEVCUT: 25.000 % 10,07 ZAMLI: 27.518

MEVCUT: 26.000 % 10,07 ZAMLI: 28.618

MEVCUT: 27.000 % 10,07 ZAMLI: 29.719


Bu tahmine göre yılın ikinci 6 aylık enflasyonu yüzde 10,07 olarak hesaplandı.Bu tahmine göre yılın ikinci 6 aylık enflasyonu yüzde 10,07 olarak hesaplandı.

MEVCUT: 28.000 % 10,07 ZAMLI: 30.820

MEVCUT: 29.000 % 10,07 ZAMLI: 31.920

MEVCUT: 30.000 % 10,07 ZAMLI: 33.021

MEVCUT: 31.000 % 10,07 ZAMLI: 34.122

MEVCUT: 32.000 % 10,07 ZAMLI: 35.222

MEVCUT: 33.000 % 10,07 ZAMLI: 36.323


SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak 2027 zammı yüzde 10,07 olabilir.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak 2027 zammı yüzde 10,07 olabilir.

MEVCUT: 34.000 % 10,07 ZAMLI: 37.424

MEVCUT: 35.000 % 10,07 ZAMLI: 38.525

MEVCUT: 36.000 % 10,07 ZAMLI: 39.625

MEVCUT: 37.000 % 10,07 ZAMLI: 40.726


Kesin zam oranı yıl sonu enflasyon verilerinin ardından belli olacak.Kesin zam oranı yıl sonu enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

MEVCUT: 38.000 % 10,07 ZAMLI: 41.827

MEVCUT: 39.000 % 10,07 ZAMLI: 42.927

MEVCUT: 40.000 % 10,07 ZAMLI: 44.028

MEVCUT: 41.000 % 10,07 ZAMLI: 45.129


En düşük emekli aylığı için de yeni bir hesaplama gündeme geldi.En düşük emekli aylığı için de yeni bir hesaplama gündeme geldi.

MEVCUT: 42.000 % 10,07 ZAMLI: 46.229

MEVCUT: 43.000 % 10,07 ZAMLI: 47.330

MEVCUT: 44.000 % 10,07 ZAMLI: 48.431

MEVCUT: 45.000 % 10,07 ZAMLI: 49.532

MEVCUT: 46.000 % 10,07 ZAMLI: 50.632


Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylığın 25 bin 924 liraya çıkması bekleniyor.Mevcut 23 bin 552 liralık taban aylığın 25 bin 924 liraya çıkması bekleniyor.

MEVCUT: 47.000 % 10,07 ZAMLI: 51.733

MEVCUT: 48.000 % 10,07 ZAMLI: 52.834

MEVCUT: 49.000 % 10,07 ZAMLI: 53.934

MEVCUT: 50.000 % 10,07 ZAMLI: 55.035

MEVCUT: 51.000 % 10,07 ZAMLI: 56.136

MEVCUT: 52.000 % 10,07 ZAMLI: 57.236

MEVCUT: 53.000 % 10,07 ZAMLI: 58.337


Böylece en düşük emekli aylığında yaklaşık 2 bin 372 liralık artış oluşacak.Böylece en düşük emekli aylığında yaklaşık 2 bin 372 liralık artış oluşacak.

MEVCUT: 54.000 % 10,07 ZAMLI: 59.438

MEVCUT: 55.000 % 10,07 ZAMLI: 60.539

MEVCUT: 56.000 % 10,07 ZAMLI: 61.639

MEVCUT: 57.000 % 10,07 ZAMLI: 62.740

MEVCUT: 58.000 % 10,07 ZAMLI: 63.841

MEVCUT: 59.000 % 10,07 ZAMLI: 64.941

MEVCUT: 60.000 % 10,07 ZAMLI: 66.042

MEVCUT: 61.000 % 10,07 ZAMLI: 67.143

MEVCUT: 62.000 % 10,07 ZAMLI: 68.243

MEVCUT: 63.000 % 10,07 ZAMLI: 69.344

MEVCUT: 64.000 % 10,07 ZAMLI: 70.445

MEVCUT: 65.000 % 10,07 ZAMLI: 71.546

MEVCUT: 66.000 % 10,07 ZAMLI: 72.646

MEVCUT: 67.000 % 10,07 ZAMLI: 73.747

24 bin lira maaş alan bir emeklinin ödemesi 26 bin 417 liraya yükselebilecek.24 bin lira maaş alan bir emeklinin ödemesi 26 bin 417 liraya yükselebilecek.

MEVCUT: 68.000 % 10,07 ZAMLI: 74.848

MEVCUT: 69.000 % 10,07 ZAMLI: 75.948

MEVCUT: 70.000 % 10,07 ZAMLI: 77.049

MEVCUT: 71.000 % 10,07 ZAMLI: 78.150

MEVCUT: 72.000 % 10,07 ZAMLI: 79.250

MEVCUT: 73.000 % 10,07 ZAMLI: 80.351

MEVCUT: 74.000 % 10,07 ZAMLI: 81.452

MEVCUT: 75.000 % 10,07 ZAMLI: 82.553

MEVCUT: 76.000 % 10,07 ZAMLI: 83.653

MEVCUT: 77.000 % 10,07 ZAMLI: 84.754

MEVCUT: 78.000 % 10,07 ZAMLI: 85.855

MEVCUT: 79.000 % 10,07 ZAMLI: 86.955

MEVCUT: 80.000 % 10,07 ZAMLI: 88.056

MEVCUT: 81.000 % 10,07 ZAMLI: 89.157

MEVCUT: 82.000 % 10,07 ZAMLI: 90.257

MEVCUT: 83.000 % 10,07 ZAMLI: 91.358

MEVCUT: 84.000 % 10,07 ZAMLI: 92.459


30 bin liralık emekli maaşı yüzde 10,07 zamla 33 bin 21 liraya çıkacak.30 bin liralık emekli maaşı yüzde 10,07 zamla 33 bin 21 liraya çıkacak.

MEVCUT: 85.000 % 10,07 ZAMLI: 93.560

MEVCUT: 86.000 % 10,07 ZAMLI: 94.660

MEVCUT: 87.000 % 10,07 ZAMLI: 95.761

MEVCUT: 88.000 % 10,07 ZAMLI: 96.862

MEVCUT: 89.000 % 10,07 ZAMLI: 97.962

MEVCUT: 90.000 % 10,07 ZAMLI: 99.063

MEVCUT: 91.000 % 10,07 ZAMLI: 100.164

MEVCUT: 92.000 % 10,07 ZAMLI: 101.264

MEVCUT: 93.000 % 10,07 ZAMLI: 102.365

MEVCUT: 94.000 % 10,07 ZAMLI: 103.466

MEVCUT: 95.000 % 10,07 ZAMLI: 104.567

MEVCUT: 96.000 % 10,07 ZAMLI: 105.667

MEVCUT: 97.000 % 10,07 ZAMLI: 106.768

MEVCUT: 98.000 % 10,07 ZAMLI: 107.869

MEVCUT: 99.000 % 10,07 ZAMLI: 108.969

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