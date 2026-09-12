En düşük emekli maaşı için yeni rakam! 2027 ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Takvim kalem kalem hesapladı
Orta Vadeli Program’ın ardından Piyasa Katılımcıları Anketi’nden de emekli zamları için ipucu geldi. Peki anketteki enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerini neler bekliyor? İşte detayları…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zamlarının ipuçları peş peşe geliyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin, her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027'ye yüzde 9,04 artışla başlayabileceğini ortaya koymuştu.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Şimdi de Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ankette yıl sonu enflasyonu yüzde 29,61 olarak tahmin edildi.
Bu tahmine göre 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,07 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu tahmin gerçekleşirse 2027'nin ocak ayında yüzde 10,07 zam alabilecek.
TABAN AYLIK 26 BİN TL'YE DAYANACAK
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Anketteki enflasyon tahmini gerçekleşir ve bu oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 924 liraya yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 23.552 % 10,07 ZAMLI: 25.924
MEVCUT: 24.000 % 10,07 ZAMLI: 26.417
MEVCUT: 25.000 % 10,07 ZAMLI: 27.518
MEVCUT: 26.000 % 10,07 ZAMLI: 28.618
MEVCUT: 27.000 % 10,07 ZAMLI: 29.719
MEVCUT: 28.000 % 10,07 ZAMLI: 30.820
MEVCUT: 29.000 % 10,07 ZAMLI: 31.920
MEVCUT: 30.000 % 10,07 ZAMLI: 33.021
MEVCUT: 31.000 % 10,07 ZAMLI: 34.122
MEVCUT: 32.000 % 10,07 ZAMLI: 35.222
MEVCUT: 33.000 % 10,07 ZAMLI: 36.323
MEVCUT: 34.000 % 10,07 ZAMLI: 37.424
MEVCUT: 35.000 % 10,07 ZAMLI: 38.525
MEVCUT: 36.000 % 10,07 ZAMLI: 39.625
MEVCUT: 37.000 % 10,07 ZAMLI: 40.726
MEVCUT: 38.000 % 10,07 ZAMLI: 41.827
MEVCUT: 39.000 % 10,07 ZAMLI: 42.927
MEVCUT: 40.000 % 10,07 ZAMLI: 44.028
MEVCUT: 41.000 % 10,07 ZAMLI: 45.129
MEVCUT: 42.000 % 10,07 ZAMLI: 46.229
MEVCUT: 43.000 % 10,07 ZAMLI: 47.330
MEVCUT: 44.000 % 10,07 ZAMLI: 48.431
MEVCUT: 45.000 % 10,07 ZAMLI: 49.532
MEVCUT: 46.000 % 10,07 ZAMLI: 50.632
MEVCUT: 47.000 % 10,07 ZAMLI: 51.733
MEVCUT: 48.000 % 10,07 ZAMLI: 52.834
MEVCUT: 49.000 % 10,07 ZAMLI: 53.934
MEVCUT: 50.000 % 10,07 ZAMLI: 55.035
MEVCUT: 51.000 % 10,07 ZAMLI: 56.136
MEVCUT: 52.000 % 10,07 ZAMLI: 57.236
MEVCUT: 53.000 % 10,07 ZAMLI: 58.337
MEVCUT: 54.000 % 10,07 ZAMLI: 59.438
MEVCUT: 55.000 % 10,07 ZAMLI: 60.539
MEVCUT: 56.000 % 10,07 ZAMLI: 61.639
MEVCUT: 57.000 % 10,07 ZAMLI: 62.740
MEVCUT: 58.000 % 10,07 ZAMLI: 63.841
MEVCUT: 59.000 % 10,07 ZAMLI: 64.941
MEVCUT: 60.000 % 10,07 ZAMLI: 66.042
MEVCUT: 61.000 % 10,07 ZAMLI: 67.143
MEVCUT: 62.000 % 10,07 ZAMLI: 68.243
MEVCUT: 63.000 % 10,07 ZAMLI: 69.344
MEVCUT: 64.000 % 10,07 ZAMLI: 70.445
MEVCUT: 65.000 % 10,07 ZAMLI: 71.546
MEVCUT: 66.000 % 10,07 ZAMLI: 72.646
MEVCUT: 67.000 % 10,07 ZAMLI: 73.747
MEVCUT: 68.000 % 10,07 ZAMLI: 74.848
MEVCUT: 69.000 % 10,07 ZAMLI: 75.948
MEVCUT: 70.000 % 10,07 ZAMLI: 77.049
MEVCUT: 71.000 % 10,07 ZAMLI: 78.150
MEVCUT: 72.000 % 10,07 ZAMLI: 79.250
MEVCUT: 73.000 % 10,07 ZAMLI: 80.351
MEVCUT: 74.000 % 10,07 ZAMLI: 81.452
MEVCUT: 75.000 % 10,07 ZAMLI: 82.553
MEVCUT: 76.000 % 10,07 ZAMLI: 83.653
MEVCUT: 77.000 % 10,07 ZAMLI: 84.754
MEVCUT: 78.000 % 10,07 ZAMLI: 85.855
MEVCUT: 79.000 % 10,07 ZAMLI: 86.955
MEVCUT: 80.000 % 10,07 ZAMLI: 88.056
MEVCUT: 81.000 % 10,07 ZAMLI: 89.157
MEVCUT: 82.000 % 10,07 ZAMLI: 90.257
MEVCUT: 83.000 % 10,07 ZAMLI: 91.358
MEVCUT: 84.000 % 10,07 ZAMLI: 92.459
MEVCUT: 85.000 % 10,07 ZAMLI: 93.560
MEVCUT: 86.000 % 10,07 ZAMLI: 94.660
MEVCUT: 87.000 % 10,07 ZAMLI: 95.761
MEVCUT: 88.000 % 10,07 ZAMLI: 96.862
MEVCUT: 89.000 % 10,07 ZAMLI: 97.962
MEVCUT: 90.000 % 10,07 ZAMLI: 99.063
MEVCUT: 91.000 % 10,07 ZAMLI: 100.164
MEVCUT: 92.000 % 10,07 ZAMLI: 101.264
MEVCUT: 93.000 % 10,07 ZAMLI: 102.365
MEVCUT: 94.000 % 10,07 ZAMLI: 103.466
MEVCUT: 95.000 % 10,07 ZAMLI: 104.567
MEVCUT: 96.000 % 10,07 ZAMLI: 105.667
MEVCUT: 97.000 % 10,07 ZAMLI: 106.768
MEVCUT: 98.000 % 10,07 ZAMLI: 107.869
MEVCUT: 99.000 % 10,07 ZAMLI: 108.969