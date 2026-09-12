Proje kapsamında ilk etapta 1071 konut, 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak. Sosyal kiralık konutlar; Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde yer alacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, ekim 2026'da ilk etapta 1071 konutun teslimi yapılacak olup toplamda 15 bin konut kiralanacak.

Başvuru ücreti alınmayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 15 soruda merak edilenler...

İşlemler ʺKonut / İşyeri Başvuruʺ menüsünden gerçekleştirilecek

3. Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek?

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

4. Projeye başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Evli olmak.

En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.

T.C. sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.

Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması.

Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.