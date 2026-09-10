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İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte mesafeye göre yeni fiyat tarifesi

14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılında 3 büyük şehirde servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişecek. Velileri İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 25.49, İzmir'de ise yüzde 35 zamlı tarife bekliyor...

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte mesafeye göre yeni fiyat tarifesi

Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında hizmet verecek öğrenci servis tarifesi belli olurken, üç büyük ilde ücretler mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişecek. İstanbul'da okul servis ücreti yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, kentteki okul servis ücretleri yıllık 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira, 1-3 kilometrede 42 bin 804 lira, 3-5 kilometrede 46 bin 258 lira olarak belirlenirken, en uzun mesafe olan 23-25 kilometrede de 93 bin 610 liraya çıktı. Başkentte ise servis ücretleri 0-3 kilometrede 27 bin 331 liradan başlarken, 10-15 kilometrede 40 bin 432 lirayı buldu. İzmir'de ise servis ücreti 0-3 kilometrede 32 bin 850 lira, 4-6 kilometrede 40 bin 50 lira olurken, 36-40 kilometrede 83 bin 250 liraya ulaştı.

Öğrenci servisleri yollara zamlı tarifeyle çıkacak. Fiyatlar mesafeye göre değişecek. (Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi)Öğrenci servisleri yollara zamlı tarifeyle çıkacak. Fiyatlar mesafeye göre değişecek. (Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi)

YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk, ülke genelindeki büyük şehirlerde servis ücretlerinde yüzde 35 ile 40 arasında bir artış olduğuna dikkati çekti. Aktürk, "İstanbul'da yüzde 10 artış yapıldı ama bu ilimizdeki servis ücretlerinde 2026 yılı içinde yüzde 40'lık ara bir artış olmuştu" ifadesini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte mesafeye göre yeni fiyat tarifesi-3

İŞTE 3 BÜYÜK İLİN TARİFESİ

İSTANBUL

MESAFE
ÜCRET
0-1 km
39.970
1-3 km
42.804
3-5 km
46.258
5-7 km
48.249
7-9 km
50.868
9-11 km
58.923
11-13 km
67.822
13-15 km
71.239
15-17 km
76.899
17-19 km
81.304
19-21 km
86.515
21-23 km
90.112
23-25 km
93.610

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte mesafeye göre yeni fiyat tarifesi-4

ANKARA

MESAFE
ÜCRET
0-3 km
27.331
3-6 km
30.155
6-10 km
34.785
10-15 km
40.432

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte mesafeye göre yeni fiyat tarifesi-5

İZMİR

MESAFE
ÜCRET
0-3 km
32.850
4-6 km
40.050
7-10 km
43.020
11-15 km
50.940
16-20 km
61.110
21-25 km
67.950
26-30 km
74.880
31-35 km
78.480
36-40 km
83.250

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