Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında hizmet verecek öğrenci servis tarifesi belli olurken, üç büyük ilde ücretler mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişecek. İstanbul'da okul servis ücreti yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, kentteki okul servis ücretleri yıllık 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira, 1-3 kilometrede 42 bin 804 lira, 3-5 kilometrede 46 bin 258 lira olarak belirlenirken, en uzun mesafe olan 23-25 kilometrede de 93 bin 610 liraya çıktı. Başkentte ise servis ücretleri 0-3 kilometrede 27 bin 331 liradan başlarken, 10-15 kilometrede 40 bin 432 lirayı buldu. İzmir'de ise servis ücreti 0-3 kilometrede 32 bin 850 lira, 4-6 kilometrede 40 bin 50 lira olurken, 36-40 kilometrede 83 bin 250 liraya ulaştı.