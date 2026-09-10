Ocak 2027 emekli zammında yüzde 9.04 tahmini: Taban aylık 25.681 TL’ye çıkacak
Gözler yeni yılın ilk emekli zammında. Kök maaşlara yansıması beklenen yüzde 9.04'lük enflasyon artışı taban aylıklara da uygulanırsa, en düşük maaş 25 bin 681 lirayı görecek. Bu düzenleme, ölüm aylığı alanların ödemelerini de doğrudan artırarak 19 bin 261 liraya kadar taşıyacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 9.04 olarak beklenen ocak zammı, kök aylığa uygulanacak ancak taban aylığa da yansıtılması gündemde. Bu durumda emeklilere 25 bin 681 lira ödenirken, bu artış dul ve yetimleri de etkileyecek.
TABAN AYLIĞA ENFLASYON ZAMMI
Milyonlarca emekli yaklaşan ocak zammına kilitlendi. Bu yıl önce yüzde 12.19, ardından yüzde 17.76 zam alan, taban aylık ödemeleri de önce 20 bin, sonra 23 bin 552 liraya yükseltilen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözünü 2027'ye çevirdi.
Emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine ocak ayında yansıyacak artışı, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verileri gösterecek. Ayrıca bir artış da taban aylık için gündeme gelecek. Halen ek ödeme dahil 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması da masaya yatırılacak.
ENFLASYON FORMÜLÜ
Taban aylık için en kuvvetli formül "6 aylık enflasyon artışı" olacak. Bu yönde bir karar verilirse taban aylık, emekli zammı oranında artırılmış olacak. Böylece bütün emeklilerin eline geçecek para aynı oranda zamlanacak.
Orta Vadeli Program'daki yüzde 28.4'lük 2026 enflasyonu tahmini, bu oranın yüzde 9.04 seviyesinde olabileceğine işaret ediyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı ödemesi ortalama 23 bin 552 liradan 25 bin 681 lira seviyesine yükselecek.
DUL VE YETİME DE YANSIR
Taban aylıkta yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıtılacak. Yeni taban aylıktan dul ve yetimler hisseleri oranında yararlanacak.
Eğer taban aylık 25 bin 681 liraya yükselirse en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 17 bin 664 liradan 19 bin 261 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 11 bin 776 liradan 12 bin 841 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 5 bin 888 liradan 6 bin 420 liraya yükselecek.
EK ARTIŞ OLUR MU?
Hem ocak zammının hem taban aylık artışının daha da yükseltilmesi mümkün. Bunun için de yasal düzenleme gerekiyor. Eğer refah payı verilirse, emeklinin yüzde 9.04 olarak beklenen zam oranı daha da büyüyecek. Bu artış kök aylıklara ve ek ödemelere yansıyacak. Taban aylıkta da enflasyon oranını aşan artış yapılabilir.
Örneğin, bu yılın ocak ayında SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıkları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12.19 artırılırken, taban aylık yüzde 18.48 yükseltilmişti. Bunun bir benzeri Ocak 2027'de görülebilir. Ancak bu konudaki karar ocak ayında verilecek.
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