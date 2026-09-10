Eğer taban aylık 25 bin 681 liraya yükselirse en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 17 bin 664 liradan 19 bin 261 liraya , aylık oranı yüzde 50 olanlarda 11 bin 776 liradan 12 bin 841 liraya , aylık oranı yüzde 25 olanlarda 5 bin 888 liradan 6 bin 420 liraya yükselecek.

Taban aylıkta yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıtılacak. Yeni taban aylıktan dul ve yetimler hisseleri oranında yararlanacak.

Refah payı verilirse emeklilerin ocak zammı yüzde 9.04’ü aşabilir.

EK ARTIŞ OLUR MU?

Hem ocak zammının hem taban aylık artışının daha da yükseltilmesi mümkün. Bunun için de yasal düzenleme gerekiyor. Eğer refah payı verilirse, emeklinin yüzde 9.04 olarak beklenen zam oranı daha da büyüyecek. Bu artış kök aylıklara ve ek ödemelere yansıyacak. Taban aylıkta da enflasyon oranını aşan artış yapılabilir.

Örneğin, bu yılın ocak ayında SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıkları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12.19 artırılırken, taban aylık yüzde 18.48 yükseltilmişti. Bunun bir benzeri Ocak 2027'de görülebilir. Ancak bu konudaki karar ocak ayında verilecek.

BUGÜNE KADAR NE OLDU? Tarih Artış Taban aylık 2019 --- 1.000 TL Nisan 2020 % 50 1.500 TL Ocak 2022 % 66.6 2.500 TL Temmuz 2022 % 40 3.500 TL Ocak 2023 % 57.14 5.500 TL Nisan 2023 % 36.36 7.500 TL Ocak 2024 % 33.3 10.000 TL Temmuz 2024 % 25 12.500 TL Ocak 2025 % 15.75 14.469 TL Temmuz 2025 % 16.67 16.881 TL Ocak 2026 % 18.48 20.000 TL Temmuz 2026 % 17.76 23.552 TL

OCAKTA NE OLACAK? Ödeme türü Mevcut % 9.04 zamlı Taban aylık 23.552 TL 25.681 TL % 75 ölüm aylığı 17.664 TL 19.261 TL % 50 ölüm aylığı 11.776 TL 12.841 TL % 25 ölüm aylığı 5.888 TL 6.420 TL

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