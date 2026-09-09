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OVP tahmini sonrası memurların Ocak zammı yüzde 7 ve enflasyon farkı 1,91 puan: En düşük maaş 75 bin 140 lirayı aşacak

OVP'deki enflasyon tahminiyle memurlarda en düşük maaşın 75 bin 140 lirayı aşacağı ortaya çıkarken, pek çok meslekte de maaşların 100 bin lira bandına yaklaşacağı görüldü. Maaşların yanı sıra aile yardımı ve ikramiye gibi ek gelirlerin de ipucu geldi...

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OVP tahmini sonrası memurların Ocak zammı yüzde 7 ve enflasyon farkı 1,91 puan: En düşük maaş 75 bin 140 lirayı aşacak

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi gözünü şimdiden 2027'ye çevirdi. Ocak zammını merakla bekleyen memurlar ve memur emeklileri, ayrıca toplu sözleşme heyecanı da yaşıyor.

Ocak zammının ipuçları da şimdiden geliyor. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi.

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 olacak. Yılın ikinci yarısında yüzde 7'lik oran aşılacağı için memurlara ve emeklilerine enflasyon farkı da verilecek. OVP'deki tahmine göre memurlar ve memur emeklileri yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabilecek.

Memur emeklilerinde en düşük maaş yüzde 7 zamlı olacakMemur emeklilerinde en düşük maaş yüzde 7 zamlı olacak

YENİ AİLE YARDIMI

Ocak artışı memurların maaşlarının yanı sıra ek ödemelerine de yansıyacak. Zam yüzde 7 olursa memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 3 bin 581 liradan 3 bin 832 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arasında 787,76 liradan 842,90 liraya, 6 yaş üstünde 393,88 liradan 421,45 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi yaklaşık 5 bin 518 liraya ulaşacak. Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Ocak zammı yüzde 7 olursa engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 260 lira 41 kuruştan bin 348 lira 64 kuruşa, 6 yaş üstü için 630,21 liradan 674,32 liraya yükselecek.

ÖĞRETMENE 89 BİN 82 TL

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı temmuzda 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Ocak zammı yüzde 7 olursa bu tutar 75 bin 140 lira olacak. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 89 bin 82, uzman öğretmen (1/4) 98 bin 618, polis memuru (8/1) 99 bin 101, hemşire (5/1) 90 bin 784 lira almaya başlayacak.

Fotoğraflar: Takvim Foto ArşiviFotoğraflar: Takvim Foto Arşivi

İKRAMİYE DE ZAMLANIYOR

Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, artış yüzde 7 olursa bin 113 lira 88 kuruştan bin 191 lira 85 kuruşa yükselecek.

Tahminler yavaş yavaş gelmeye başladıTahminler yavaş yavaş gelmeye başladı

TOPLU SÖZLEŞME HEYECANI

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı alacak. Milyonların gözü yaz aylarında toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme ile 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklardaki iyileştirmeler karara bağlanacak.

Milyonların gözü bu verilerdeMilyonların gözü bu verilerde

MİLYONLARI NELER BEKLİYOR?

  • Ocak: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı
  • Temmuz: Yüzde 4 zam + enflasyon farkı
  • Ağustos: Toplu sözleşme

MESLEKLERE GÖRE YENİ GELİRLER

MAAŞLAR
MEVCUT
% 7 ZAMLI
Şube müdürü (üni. mez.) 1/4
107.110
114.608
Memur (üni. mez.) 9/1
73.070
78.185
Uzman öğretmen 1/4
92.166
98.618
Öğretmen 1/4
83.254
89.082
Başkomiser 3/1
101.242
108.329
Polis memuru 8/1
92.618
99.101
Uzman doktor 1/4
170.730
182.681
Hemşire (üni. mez.) 5/1
84.845
90.784
Mühendis 1/4
109.185
116.828
Teknisyen (lise) 11/1
75.877
81.188
Profesör 1/4
153.208
163.933
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
109.974
Vaiz 1/4
86.983
93.072
Avukat 1/4
102.135
109.284
NOT: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Aile yardımı da verilecekAile yardımı da verilecek

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Durum
Tutar
Mevcut
1.113,88 TL
%7 Zamlı
1.191,85 TL










AİLE YARDIMI

Maaşlar
Mevcut
%7 Zamlı
3.581,14 TL
3.831,82 TL
Çocuk (0-6 yaş)
787,76 TL
842,90 TL
Çocuk (6 yaş üstü)
393,88 TL
421,45 TL
Engelli çocuk (0-6 yaş)
1.260,41 TL
1.348,64 TL
Engelli çocuk (6 yaş üstü)
630,21 TL
674,32 TL


EMEKLİYE FARKLI ARTIŞ

Yüzde 28,4'lük enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,04 zam beklenirken, bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödeme 25 bin 681 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş yüzde 7 zamla 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya ulaşacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Yüzde 7'lik artışa göre uzman olmayanların ilave ödemesi 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 40 bin 963 liradan 43 bin 831 liraya yükselecek.

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