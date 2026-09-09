Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 olacak. Yılın ikinci yarısında yüzde 7'lik oran aşılacağı için memurlara ve emeklilerine enflasyon farkı da verilecek. OVP'deki tahmine göre memurlar ve memur emeklileri yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabilecek.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi gözünü şimdiden 2027'ye çevirdi. Ocak zammını merakla bekleyen memurlar ve memur emeklileri, ayrıca toplu sözleşme heyecanı da yaşıyor.

Memur emeklilerinde en düşük maaş yüzde 7 zamlı olacak

YENİ AİLE YARDIMI

Ocak artışı memurların maaşlarının yanı sıra ek ödemelerine de yansıyacak. Zam yüzde 7 olursa memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 3 bin 581 liradan 3 bin 832 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arasında 787,76 liradan 842,90 liraya, 6 yaş üstünde 393,88 liradan 421,45 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi yaklaşık 5 bin 518 liraya ulaşacak. Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Ocak zammı yüzde 7 olursa engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 260 lira 41 kuruştan bin 348 lira 64 kuruşa, 6 yaş üstü için 630,21 liradan 674,32 liraya yükselecek.

ÖĞRETMENE 89 BİN 82 TL

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı temmuzda 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Ocak zammı yüzde 7 olursa bu tutar 75 bin 140 lira olacak. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 89 bin 82, uzman öğretmen (1/4) 98 bin 618, polis memuru (8/1) 99 bin 101, hemşire (5/1) 90 bin 784 lira almaya başlayacak.