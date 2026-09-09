2027 üretim yılı desteklemelerinde ise katsayı değeri 442 liraya çıkacak. Mercimek ve nohutta planlı üretim desteği yüzde 141, sertifikalı tohum kullanımında bazı ürünlerde artış yüzde 201, hayvancılık desteklerinde ise artış yüzde 43'e ulaştı.

Bitkisel üretimde bu yıl için dekar başına 310 lira olan destek katsayı değeri 367 liraya yükseltildi. 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değeri böylece yüzde 50,4 artmış oldu.

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre, yeni destek paketinde en yüksek artışlardan biri mercimek ve nohutta gerçekleşti.

Tarıma can suyu geldi

ÇOBAN DESTEĞİ 116 BİN OLDU

Çoban desteği ise 81 bin TL'den 116 bin 100 TL'ye çıkarıldı. Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamında etçi ırk spermasıyla yapılan tohumlama sonucunda doğan buzağılar için ayrıca hayvan başına bin lira ödenecek.

Ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklara da 860 lira ilave destek sağlanacak.

Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada bu yıl için 930 lira olan temel destek ve planlama desteği 1.101 lira olarak güncellendi. 2027 üretim yılında ise bu tutar 1.326 liraya yükselecek.

Pamukta 1.395 lira olan destek tutarı 1.652 lira olarak güncellenirken, 2027 için rakam 1.989 lira olarak belirlendi.

Patates, soğan ve aspirde ise 620 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 734 liraya çıkarıldı. 2027 için destek 884 lira olarak belirlendi.

Sertifikalı tohum kullanım desteğinde de dikkat çekici artışlara gidildi. 2027 üretim yılında dekar başına destek soya ve yer fıstığında yüzde 101 artışla 442 liraya, nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 liraya, mercimekte ise yüzde 141 artışla 353,6 liraya çıktı. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de bir önceki yıla göre yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 liradan 483 bin 630 liraya yükseltildi.