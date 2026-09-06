GÜNDE 5 BİN TAŞIMA

Sektör temsilcileri, evden eve nakliyat sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60-70 civarında artış yaşandığını belirtirken, Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Erdoğan Bağlar, günlük taşınma sayısının 4 bin 500 ila 5 bin arasında gerçekleştiğini söyledi.

Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı ilçelerde nakliye talebinin arttığını belirten Bağlar; Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Kartal'ın yanı sıra Kadıköy ve Üsküdar'da da yoğunluk yaşandığını ifade etti.

SEBEPSİZ ÜCRET ARTIŞI

Taşınma hareketliliğinde yaşanan artış, tüketici mağduriyetlerini de beraberinde getirdi. Bazı nakliye firmalarının, belirlenen fiyatı taşınma esnasında sebepsiz şekilde artırdığı ortaya çıktı.

Bir tüketici, 25 bin lira olarak anlaşılan ücretin taşınma esnasında hiçbir sebep gösterilmeden 50 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Başka bir tüketici ise Konya'daki bir firma ile 18 bin liraya anlaştığını fakat taşınma esnasında gerekçesiz 25 bin lira talep edildiğini belirtti.

Bir diğer tüketici ise İstanbul'daki bir firma ile 23 bin liraya anlaşma yaptığını, taşınma esnasında da fiyatın 34 bin liraya çıkarıldığını anlatarak, "Ödemezsen eşyalarını vermeyiz dediler" diyerek dert yandı.

HABER: EZGİ ACER