Taşınma faturası kabardı! Evden eve nakliye 250 bin TL'yi buluyor
Kentsel dönüşüm, tayin dönemi ve okulların açılmasıyla hareketlenen evden eve nakliyat sektöründe fiyatlar 13 bin 500 liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkarken, fahiş artışlar ve taşınma esnasında "Eşyalarını vermeyiz" diyerek ek ücret talep eden fırsatçı firmalar tüketici mağduriyetini zirveye taşıdı.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması yalnızca inşaat sektörünü değil, evden ev nakliyat ve lojistik sektöründeki hareketliliği de artırdı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ev bulma süreci ve tayin dönemi de bu artışa katkı sağladı.
Hareketliliği fırsat bilen bazı firmalar fiyat artışına gitti. Ayrıca taşınma öncesinde verilen ücreti, taşınma esnasında artıran firmalar olduğuna ilişkin tüketici şikayetleri de arttı.
FİYATLAR UÇTU
Son birkaç ay içinde nakliye ücretlerinde artış görüldü. Fatura gidilecek mesafeye, eşyaların miktarına, toplama, paketleme, montaj işlemlerinin yapılıp yapılmayacağına, evin oda sayısına, binada asansör olup olmamasına ve asansörlü nakliyat tercihine göre değişiklik gösteriyor.
Oda sayısı 1+1 olan bir evin nakliyesi için maliyet 13 bin 500 liradan başlıyor ve 80 bin liraya kadar çıkıyor. Ev 2+1 olduğunda bu rakam 18 bin 150 lira ile 110 bin lira arasında değişiyor. 3+1 evlerde ise fatura 23 bin liradan başlayarak, 150 bin lirayı buluyor. 4+1 ve üzeri evlerde ise fiyat 26 bin 700 liradan kapıyı açıyor ve 250 bin liraya kadar yükseliyor.
GÜNDE 5 BİN TAŞIMA
Sektör temsilcileri, evden eve nakliyat sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60-70 civarında artış yaşandığını belirtirken, Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Erdoğan Bağlar, günlük taşınma sayısının 4 bin 500 ila 5 bin arasında gerçekleştiğini söyledi.
Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı ilçelerde nakliye talebinin arttığını belirten Bağlar; Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Kartal'ın yanı sıra Kadıköy ve Üsküdar'da da yoğunluk yaşandığını ifade etti.
SEBEPSİZ ÜCRET ARTIŞI
Taşınma hareketliliğinde yaşanan artış, tüketici mağduriyetlerini de beraberinde getirdi. Bazı nakliye firmalarının, belirlenen fiyatı taşınma esnasında sebepsiz şekilde artırdığı ortaya çıktı.
Bir tüketici, 25 bin lira olarak anlaşılan ücretin taşınma esnasında hiçbir sebep gösterilmeden 50 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Başka bir tüketici ise Konya'daki bir firma ile 18 bin liraya anlaştığını fakat taşınma esnasında gerekçesiz 25 bin lira talep edildiğini belirtti.
Bir diğer tüketici ise İstanbul'daki bir firma ile 23 bin liraya anlaşma yaptığını, taşınma esnasında da fiyatın 34 bin liraya çıkarıldığını anlatarak, "Ödemezsen eşyalarını vermeyiz dediler" diyerek dert yandı.
HABER: EZGİ ACER