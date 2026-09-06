MEVCUT OVP'DEKİ HEDEFLER

2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026'da yüzde 3,8'lik büyüme öngörüldü. 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 4,3, 2028 tahmini yüzde 5 oldu.

Kişi başına düşen gelirin 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 dolar olacağı öngörüldü.

İşsizlik oranı hedefi 2026 için yüzde 8,4, 2027 için yüzde 8,2, 2028 için yüzde 7,8 oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak duyurulan Orta Vadeli Program'da enflasyonda 2025 yılına ilişkin gerçekleşme tahmini yüzde 28,50 olarak belirlendi. 2026 yılına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 16 olurken, 2027'de enflasyonun yüzde 9 ile tek haneye gerileyeceği öngörüldü. Enflasyonda 2028 tahmini ise yüzde 8 oldu.