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Merkez Bankası ve ekonomist tahminleriyle 2027 zam tablosu: En düşük memur maaşı 76.355, emekli aylığı 26.096 TL olabilir

2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri şekillenmeye başlarken, milyonlarca memur ve emekli 2027 ocak zammı için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Buna göre iki aylık enflasyon yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda hesaplanan oranlar, en düşük memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının olası yeni rakamlarını gözler önüne serdi.

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Merkez Bankası ve ekonomist tahminleriyle 2027 zam tablosu: En düşük memur maaşı 76.355, emekli aylığı 26.096 TL olabilir

2026 yılı zamlarını alan yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, gözünü şimdiden 2027'ye çevirdi. Ocak zamlarının ipuçları birbiri ardına gelmeye başladı.

2027'nin ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa fark yansıtılacak.

2027 emekli ve memur zammı için ilk ipuçları (Fotoğraflar: AA)2027 emekli ve memur zammı için ilk ipuçları (Fotoğraflar: AA)

Bu oranları gösterecek 6 aylık veriden ikincisi dün geldi. TÜİK, temmuz enflasyonunu yüzde 1.78 olarak açıklamıştı. Ağustos enflasyonu da yüzde 1.84 çıktı.

Merkez Bankası ve ekonomist tahminleriyle 2027 zam tablosu: En düşük memur maaşı 76.355, emekli aylığı 26.096 TL olabilir-3

Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranlarını, memurların ise enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 2'si belli oldu. Temmuz-ağustos enflasyonu yüzde 3.66 çıktı. Geriye 4 veri kalırken, enflasyon tahminleri de ipuçlarını verdi. İşte 4 tahmin:

MEMURA FARK VAR

Merkez Bankası'nın (MB) yüzde 28 olan 2026 TÜFE tahmini, 6 aylık enflasyonun yüzde 8.7 olabileceğini gösteriyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.7, memurlara ve emeklilerine yüzde 1.59 enflasyon farkıyla yüzde 6.67 zam yansıtılabilecek.

Merkez Bankası ve ekonomist tahminleriyle 2027 zam tablosu: En düşük memur maaşı 76.355, emekli aylığı 26.096 TL olabilir-4

Buna göre en düşük maaş; memurlarda 70 bin 224 liradan 74 bin 908 liraya, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 630 liraya çıkacak. 6 aylık enflasyon oranı taban aylığa yansıtılırsa, SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük maaş ise 23 bin 552 liradan 25 bin 601 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de (PKA) 2026 enflasyonu yüzde 29.43 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklileri 2027'ye yüzde 9.91 artışla başlarken, memurların ve emeklilerinin ocak zammı yüzde 2.72 enflasyon farkıyla yüzde 7.86 olacak.

Merkez Bankası ve ekonomist tahminleriyle 2027 zam tablosu: En düşük memur maaşı 76.355, emekli aylığı 26.096 TL olabilir-5

En düşük maaş memurlarda 75 bin 744, memur emeklilerinde 34 bin 5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 25 bin 886 liraya ulaşacak.

TABAN AYLIKTA 25 BİN TL AŞILIR

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, yıl sonu enflasyonunu yüzde 29.49 olarak tahmin etti. Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.97 olacak.

Merkez Bankası ve ekonomist tahminleriyle 2027 zam tablosu: En düşük memur maaşı 76.355, emekli aylığı 26.096 TL olabilir-6

Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75 bin 779 liraya, memur emeklilerinde de 34 bin 21 liraya yükselecek. SSK ve Bağ- Kur'lularda da en az ödeme 25 bin 900 liraya çıkacak.

YÜZDE 10.8'E ULAŞABİLİR

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.47 oldu.

Bu tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.8, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 8.73 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 355, memur emeklilerinde 34 bin 279, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde 26 bin 96 lirayı bulabilecek.

OCAK ARTIŞI İÇİN 4 FORMÜL VAR
Veriler
MB
PKA
AA Finans
FKB
2026 enflasyonu
%28
%29,43
%29,49
%30,47
Temmuz-Aralık enflasyonu
%8,7
%9,91
%9,97
%10,8
SSK ve Bağ-Kur zammı
%8,7
%9,91
%9,97
%10,8
Memur enflasyon farkı
%1,59
%2,72
%2,78
%3,55
Memur zammı
%6,67
%7,86
%7,91
%8,73
SSK/Bağ-Kur / En az (TL)
25.601
25.886
25.900
26.096
Memur / En az (TL)
74.908
75.744
75.779
76.355
Memur emeklisi / En az (TL)
33.630
34.005
34.021
34.279

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