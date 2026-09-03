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TMO'nun hububat mesaisinde rekor: 12,1 milyon ton alım yapıldı, üreticiye 170 milyar lira ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububat hasadının bu yıl bol ve bereketli geçtiğini belirterek, buğday ve arpada hasat oranlarının yüzde 99’a yaklaştığını duyurdu. Toprak Mahsulleri Ofisinin 12,1 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiğini bildiren Yumaklı, üreticilere toplam 170 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

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TMO'nun hububat mesaisinde rekor: 12,1 milyon ton alım yapıldı, üreticiye 170 milyar lira ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, stratejik bir ürün olan hububatta bu yıl hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğini belirtti.

Hububat hasadında rekor kaydedildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)Hububat hasadında rekor kaydedildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)

HASAT SEZONU BEREKETLİ GEÇTİ

Bunun, ülkenin gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, hasat gerçekleşme oranlarının buğdayda yüzde 98,8'e, arpada yüzde 99,2'ye ulaştığını ifade etti.

TMO 12,1 milyon ton ürün aldı.TMO 12,1 milyon ton ürün aldı.

Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat alımlarını 769 alım merkezinde aralıksız sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüten TMO, hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi, üreticilerimize 170 milyar lira ödeme yaptı. Bu, hem hububat alım miktarı hem ürün ödemesinde yeni bir rekordur. Hasat sezonunun başında üreticilerimize verdiğimiz ödeme taahhüdümüzü de yerine getiriyor, ürün bedellerini 21'inci günden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya, TMO'ya gelen bütün ürünleri almaya devam edeceğiz."

Buğday ve arpada hasat yüzde 99’a yaklaştı.Buğday ve arpada hasat yüzde 99’a yaklaştı.

1. Hububat hasat sezonu nasıl geçti?
Bu yıl hububat hasat sezonu bol ve bereketli geçti.
2. Buğdayda hasat oranı ne kadar oldu?
%98,8
Buğdayda hasat gerçekleşme oranı yüzde 98,8'e ulaştı.
3. Arpada hasat oranı ne kadar oldu?
%99,2
Arpada hasat gerçekleşme oranı yüzde 99,2'ye yükseldi.
4. TMO kaç merkezde hububat alımı yapıyor?
769
TMO, hububat alımlarını 769 alım merkezinde sürdürüyor.
5. TMO bugüne kadar ne kadar ürün aldı?
12,1 milyon ton
TMO, hasat sezonunun başından bu yana 12,1 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi.
6. Üreticilere ne kadar ödeme yapıldı?
170 milyar lira
Üreticilere bugüne kadar toplam 170 milyar lira ödeme yapıldı.
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