Akaryakıt istasyonlarında güncellenen fiyatlar şehirler arasında farklılık gösteriyor. Benzin İstanbul'da 76,92 liradan satılırken motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de 90 liranın üzerine yükseldi. LPG'de ise doğu illerindeki fiyatların diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklik benzin, motorin ve LPG'nin pompa fiyatlarına yansıdı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

BENZİN FİYATI 78 LİRAYA YAKLAŞTI

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yapılan son fiyat değişikliğinin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 76,92 lira oldu. Ankara'da 77,89 liradan satılan benzinin İzmir'deki fiyatı ise 78,17 liraya ulaştı.

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 79,53 lira seviyesinde bulunuyor. Böylece kentlere göre benzin fiyatlarında belirgin farklılıklar oluştu.

Şehirler arasındaki fiyat farklılıkları özellikle motorin ve benzinde dikkat çekiyor.

MOTORİN 90 LİRA BANDINI AŞTI

Motorindeki fiyat artışı ise daha dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul'da motorinin litresi 88,89 liradan satılırken, Ankara'da fiyat 90,02 liraya çıktı.

İzmir'de motorinin litre fiyatı 90,29 lira olarak belirlenirken, doğu illerinde bu rakam 91,75 liraya kadar yükseliyor. Böylece motorin bazı bölgelerde 92 liraya yaklaşmış durumda.

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici oluyor.

LPG FİYATLARINDA DA YÜKSELİŞ

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik LPG'ye de yansıdı. LPG'nin litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de 34,99 lira seviyesinde bulunuyor.

Ankara'da LPG 35,09 liradan satılırken, doğu illerinde litre fiyatı 36,77 liraya kadar çıkıyor.

Son fiyat değişiklikleriyle birlikte akaryakıt ürünlerinin litre fiyatlarında yeni seviyeler ortaya çıktı.

PETROL FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK ETKİLİ OLUYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklikte küresel petrol piyasalarındaki yükseliş öne çıkıyor. ABD-İran arasındaki savaşın küresel piyasalarda oluşturduğu baskı ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye'de pompa fiyatlarına da yansıyor.

Yeni zamlarla birlikte özellikle motorinin litre fiyatı 90 lira seviyesini aşarken, benzin ve LPG fiyatlarında da şehir bazında yeni rakamlar oluştu.