Zirvede küresel havacılığın büyüme beklentileri, jeopolitik riskler, havalimanı yatırımları, yapay zeka, biyometri ve yolcu deneyiminin geleceği ele alındı. Zirvenin ev sahipliğini üstlenen İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Körfez ve Orta Doğu'daki çatışmaların hava trafiğinde rotaları değiştirdiğini, uçuş iptallerine yol açtığını ve petrol fiyatları üzerinden havayollarının maliyetlerini artırdığını belirterek, buna rağmen havacılık sektörünün uzun vadeli büyüme trendinin devam edeceğini söyledi.

Körfez'de ve dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlar ve petrol krizine rağmen havacılıkta yolcu sayısı büyümeye devam ediyor. Dün, 80 ülkeden 800'ün üzerinde üst düzey havacılık profesyoneli İstanbul'da buluştu.

Orta Doğu'daki çatışmaların İstanbul Havalimanı üzerindeki etkisinin iki yönlü olduğunu belirten Bilgen, İstanbul'un güvenli bir aktarma merkezi olarak algılanmasının Doğu-Batı eksenindeki bazı uçuşları İstanbul'a yönlendirdiğini söyledi. Buna karşılık, İstanbul Havalimanı'nın yıllık ortalamada günde yaklaşık 250 uçuş gerçekleştirdiği Orta Doğu pazarında yaşanan iptallerin önemli bir negatif etki oluşturduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nın yılbaşından bu yana yolcu sayısını yaklaşık yüzde 2 artırdığını açıklayan Bilgen, "Kısa vadeli jeopolitik şoklara rağmen geleceğe pozitif bakıyoruz. Önümüzdeki 20 yılda havacılıktaki büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

DÖRDÜNCÜ PİSTTE SON AŞAMA

Pandemi ve savaşlar dahil çok sayıda krize rağmen İstanbul Havalimanı'nın rakiplerinden pozitif ayrıştığını ifade eden Bilgen, uzun vadeli yatırımlardan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Bilgen, dördüncü pistin devreye alınması için hazırlıkların son aşamada olduğunu söyledi.

BÜYÜME TÜRKİYE'DEN GELECEK

ACI Europe Başkanı Jost Lammers da küresel havacılıkta önümüzdeki 10 yıllık büyümenin ağırlıklı olarak Türkiye, Asya-Pasifik ve diğer gelişen pazarlardan geleceğini söyledi. Lammers, "Büyüme dünyanın her yerinde olacak ancak asıl sıçramayı gelişen pazarlarda göreceğiz" dedi.

Avrupa'daki toparlanmanın homojen olmadığını belirten Lammers, Türkiye, Yunanistan, İspanya ve İtalya'da güçlü bir pazar görülürken Almanya'nın halen 2019 seviyelerinin altında olduğunu söyledi. Jeopolitik gelişmelere rağmen seyahat talebinin dirençli olduğunu vurgulayan Lammers, "Her yerde insanların seyahat etmek istediğini görüyoruz. Talep güçlü" diye konuştu. Lammers, biyometrinin check-in'den uçağa binişe kadar işlemleri azaltacağını belirtti.