Emekliliği kaçıranlara müjde! Yargıtaydan SGK kayıtları ve akraba tanıklığı için karar
Sigortasız çalıştırıldığı için emeklilik hakkını kaybedenleri yakından ilgilendiren yüksek mahkeme kararına göre, çalışma süreleri hesaplanırken yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınmayacak. Önemli hukuki gelişmeyle birlikte, aynı iş yerinde görev yapmış akrabaların ifadeleri de tanıklıkta geçerli kabul edilecek.
Geçmişte sigortası yapılmış ancak primi eksik yatırılmış ya da hiç yatırılmamış olanlar veya sigortasız çalıştırılanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebiliyor. Bu davalarda özellikle EYT düzenlemesinin ardından artış oldu.
EYT kapsamında emekliliği kaçıran pek çok kişi hizmet tespit davası açtı. Yargıtaydan bu konuda emsal bir karar çıktı. 9'uncu Hukuk Dairesinin, işçinin hizmet süresinin yalnızca SGK kayıtlarına göre belirlenemeyeceğine ve akrabalığın tek başına tanık beyanını geçersiz kılmayacağı yönündeki kararı, bu davalara yeni bir boyut kazandırdı.
İKİ FARKLI SEÇENEK
1994'te girdiği şirketten "Sigortamın yatırılmadığını hastaneye gittiğimde öğrendim" diyerek Temmuz 2017'de ayrılan bir işçinin davasına bakan Yargıtay, bilirkişi raporundaki tanık anlatımları ve dosya kapsamına göre 1. seçenekte davacının 23 yıl 2 ay, 2. seçenekte SGK kayıtları doğrultusunda 13 yıl 2 ay ve 25 gün üzerinden hesaplama yapıldığını hatırlattı.
İş mahkemesinin davacının çalışmasının tanık beyanlarına göre kesintisiz 23 yıl 2 ay olduğu kabul edilen ilk seçeneğe göre karar verildiği vurgulanan kararda; Bölge Adliye Mahkemesinin ise tanığın davacının kardeşi olduğu ve fesih dönemine kadar davacı ile çalışmalarının bulunmadığından hareketle 2. seçeneğe göre sonuca vardığı dile getirildi.
KARDEŞİN TANIKLIĞI GEÇERLİ
Yargıtay kararında şöyle denildi:
"Davacının kardeşi İ.D., davalı iş yerine 1989 sonlarında çırak olarak girdiğini, 1993'ten Şubat 2006'ya kadar üretim bölümünde çalıştığını beyan etmiştir. İ.D.'nin davacıyla akrabalık ilişkisi tek başına tanık olarak beyanına itibar edilmemesini gerektiren bir husus olmadığından ve tanığın davalı iş yerindeki hizmet süresi nazara alındığında dosyadaki mevcut ispat durumuna göre; davacının davalı iş yerinde 1994'ten Şubat 2006'ya kadar kesintisiz çalıştığı kabul edilmeli ve sonraki dönemler için SGK kayıtlarına itibarla sonuca gidilmelidir."
NELER DİKKATE ALINACAK?
Kararda, çalışma süresinin belirlenmesinde şu kayıt ve delillerin dikkate alınabileceği ifade edildi:
"SGK kayıtları, işveren ve iş yeri kayıtları, iş yerine giriş ve çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, iş yerinde çalışan kişilerin tanıklıkları, komşu işyerlerinde çalışanların tanıklıkları ve dosya kapsamındaki diğer deliller."