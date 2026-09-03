Emekliliği kaçıranlara müjde! Yargıtaydan SGK kayıtları ve akraba tanıklığı için karar

Geçmişte sigortası yapılmış ancak primi eksik yatırılmış ya da hiç yatırılmamış olanlar veya sigortasız çalıştırılanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebiliyor. Bu davalarda özellikle EYT düzenlemesinin ardından artış oldu.

EYT kapsamında emekliliği kaçıran pek çok kişi hizmet tespit davası açtı. Yargıtaydan bu konuda emsal bir karar çıktı. 9'uncu Hukuk Dairesinin, işçinin hizmet süresinin yalnızca SGK kayıtlarına göre belirlenemeyeceğine ve akrabalığın tek başına tanık beyanını geçersiz kılmayacağı yönündeki kararı, bu davalara yeni bir boyut kazandırdı.