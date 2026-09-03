Türkiye'de emeklilik sistemi farklı tarihlerde değiştirildi. 1999'da ve 2008'de yapılan reformlarla yeni kurallar da getirildi.

Son olarak 2023'te çıkarılan bir yasayla 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yaş şartı olmadan emekli oldu. Sonrasında sigortalı olanlar için ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 ve daha sonraki dönem için 61'e çıkarıldı. Prim şartı da artırıldı. Ancak bu emekliliğin yanı sıra alternatifler de bulunuyor. İşte ikinci emeklilik ile ilgili detaylar...

ŞU ANDA EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL BELİRLENİYOR?

1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlar SSK'da 7 bin gün ve erkekse 60, kadınsa 58 yaş ile emekli oluyor. 2008 sonrasında ise prim şartı 7 bin 200 güne, yaş ise erkeklerde 61'e çıkıyor.

Bağ-Kur'da ise kadın ve erkek 9 bin gün prim ödemek durumunda.