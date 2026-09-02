Martı’nın güçlü ikinci çeyrek sonuçlarının ardından iki kurum hedef fiyatını yükseltti

New York Borsası'na (NYSE American) doğrudan kote Türkiye'nin tek teknoloji şirketi Martı'nın güçlü ikinci çeyrek sonuçları, analist değerlendirmelerine de yansıdı. Şirketi takip eden altı araştırma kuruluşunun tamamı Martı'nın ikinci çeyrek performansını olumlu değerlendirirken, Oak Ridge Financial Research ve Benchmark Equity Research, "AL" tavsiyelerini korudu ve hedef fiyatlarını yükseltti.

Martı'nın geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 141 artışla 20 milyon dolara ulaşırken, brüt kâr marjı yüzde 77 oldu. Düzeltilmiş FAVÖK ise şirket tarihinde ilk kez pozitife dönerek 2,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Martı, temmuz ayı sonunda 2026 yılı gelir hedefini 70 milyon dolardan 85 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK hedefini ise 1 milyon dolardan 7 milyon dolara yükseltti. Paylaşımlı yolculuk hizmetini 10 yeni şehre taşıyan şirket, faaliyet gösterdiği şehir sayısını da 30'a çıkardı.

OAK RİDGE, HEDEF FİYATINI 7 DOLARA YÜKSELTTİ

Oak Ridge Financial Research, Martı için "AL" tavsiyesini korurken hedef fiyatını 6 dolardan 7 dolara yükseltti. Raporda, yüzde 77 seviyesine ulaşan brüt kâr marjı ve ilk kez pozitife dönen düzeltilmiş FAVÖK'ün şirketin iş modelinin ölçeklenebilirliğini ortaya koyduğu belirtildi. Araştırma kuruluşu ayrıca Martı'nın ilk oyuncu avantajına, Türkiye'deki henüz doymamış pazar fırsatına ve düşük maliyet yapısına dikkat çekti.

BENCHMARK'TAN MARTI'YA 6 DOLARLIK HEDEF FİYAT

Benchmark Equity Research, güçlü ikinci çeyrek sonuçlarının Martı'ya ilişkin olumlu yatırım görüşünü desteklediğini belirterek "AL" tavsiyesini korudu ve hedef fiyatını 5 dolardan 6 dolara yükseltti. Raporda, şirketin yaklaşık yüzde 80 seviyesindeki sürdürülebilir brüt kâr marjı potansiyeli ile Türkiye'deki yapısal maliyet avantajlarının, düzeltilmiş FAVÖK marjını uzun vadede küresel benzerlerinin üzerine taşıyabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Güncellenen raporlar, Martı'nın ölçeklenebilir iş modeli ve büyüyen platformuyla güçlü bir kârlılık potansiyeli taşıdığına işaret etti.