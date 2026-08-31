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Emeklinin Ocak zammı için 3 ihtimal: En düşük maaş 26 bin TL sınırında

Emeklilerin ocak ayında alacağı zam için senaryolar şekillendi. Öne çıkan üç ihtimale göre zam yüzde 8,7 ile 10,6 arasında olacak. Hâlen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşı 26 bin liranın üzerine yükselebilecek.

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Emeklinin Ocak zammı için 3 ihtimal: En düşük maaş 26 bin TL sınırında

Bu yılın ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 olmak üzere toplamda yüzde 29,95 zam alan milyonlarca emeklinin Ocak 2027'deki maaş artışına ilişkin senaryolar netleşmeye başladı.

Şimdiden ortaya çıkan üç farklı senaryo, emeklilerin alacağı zam oranı ve en düşük aylığın ulaşabileceği seviyeye ilişkin dikkat çeken rakamları ortaya koyuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, Ocak 2027 emekli zammına ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine yol açtı.

TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük beklentisi ve alternatif hesaplamadaki yüzde 30,32'lik senaryo üzerinden üç farklı zam ihtimali gündeme geldi.

Emeklilerin ocak ayında alacağı zam için senaryolar şekillendi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Emeklilerin ocak ayında alacağı zam için senaryolar şekillendi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

EN DÜŞÜK 26 BİNİ ZORLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları ise 3 Eylül'de açıklanacak. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranının belirlenebilmesi için yılın ikinci yarısına ilişkin tüm enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.

TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi hâlinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,92 olması bekleniyor. Bu hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammının yüzde 8,70 ile yüzde 9,92 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,32 olarak öne çıktı. Bu tahminin gerçekleşmesi hâlinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,67 seviyesinde oluşması bekleniyor. Hâlen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 8,70 zamla 25 bin 601 TL olacak.

Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1,78 arttıTemmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1,78 arttı

3 ZAMLI MAAŞ SENARYOSU

Mevcut maaş
%8,7 zamlı
%9,92 zamlı
%10,67 zamlı
23.552
25.601
25.888
26.065
25.000
27.175
27.480
27.668
28.000
30.436
30.777
30.987
30.000
32.610
32.976
33.201
32.000
34.784
35.174
35.414
35.000
38.045
38.472
38.734
38.000
41.306
41.769
42.054
40.000
43.480
43.968
44.268
43.000
46.741
47.265
47.588
45.000
48.915
49.464
49.801
50.000
54.350
54.960
55.335
55.000
59.785
60.456
60.868
60.000
65.220
65.952
66.402
65.000
70.655
71.448
71.935
70.000
76.090
76.944
77.469
75.000
81.525
82.440
83.002

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