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Akaryakıt fiyatları 30 Ağustos 2026: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları 30 Ağustos 2026 Pazar günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılıyor. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları.

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Akaryakıt fiyatları 30 Ağustos 2026: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt tabelalarında gözler yeni haftaya çevrildi. 30 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum belli olurken, özellikle motorin için beklenen yeni zam araç sahiplerinin gündeminde. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları...

LPG fiyatları da üç büyük şehirde araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.LPG fiyatları da üç büyük şehirde araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatlarında 27 Ağustos gecesi 5,36 TL'lik indirim uygulanırken, 1 Eylül gece yarısından itibaren ÖTV düzenlemesi kaynaklı 3,06 TL'lik zam bekleniyor.

Fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklılık gösteriyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklılık gösteriyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

30 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 74,34 TL
Motorin: 77,48 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 74,20 TL
Motorin: 77,34 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 75,32 TL
Motorin: 78,60 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 75,60 TL
Motorin: 78,87 TL
LPG: 33,79 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 74,34 TL'den satılıyor.İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 74,34 TL'den satılıyor.

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmeleri önem taşıyor.

İzmir'de motorinin litresi 78,87 TL seviyesinde.İzmir'de motorinin litresi 78,87 TL seviyesinde.

PİYASADA SON DURUM (30 AĞUSTOS 2026)

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