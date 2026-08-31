Üniversitelilerin barınma telaşı başladı: Özel yurt fiyatları cep yakıyor

Tek kişilik yurt odası fiyatları aylık 23 bin ile 80 bin lira arasında bulunuyor. İstanbul'daki vakıf üniversiteleri de okullarında öğrenim görecek öğrenciler için fiyatlarını duyurdu. Burada da fiyatlar hem okula hem odadaki kişi sayısına hem de sunulan imkânlara göre değişiyor. Yıllık 77 bin liraya da 887 bin liraya da yurt imkânı bulunuyor.

İstanbul'da özel yurtlarda aylık fiyatlar 15 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar çıkıyor. Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar kişi sayısına ve ilçeden ilçeye değişiyor.

Yurt fiyatları cep yaktı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İşte bazı üniversitelerdeki yıllık fiyatlar:

İŞTE ÜNİVERSİTELERDE YILLIK FİYATLAR

Işık Üniversitesi: Yurt fiyatları 4 kişilik odalarda peşin ödemede 77 bin liradan başlıyor. Tek kişilik odalarda fiyatlar ise peşin ödemede 232 bin ile 271 bin, 9 taksitlide 280 bin-326 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer yemekli paket tercih edilirse tek kişilik odada 9 taksitli fiyat 388 bin 900-434 bin 900 lirayı buluyor.

Koç Üniversitesi: İki dönemlik oda ücreti 188 bin 500 liradan başlıyor. Fiyatlar tek kişilik odalarda ise 372 bin lira ile 610 bin lira arasında değişiyor.

Okan Üniversitesi: En düşük ücret 4 kişilik odalar için belirlendi. KDV hariç fiyat peşin ödemede 210 bin 338, taksitlide 235 bin 579 lira oldu.

Tek kişilik oda ücreti ise KDV hariç peşin ödemede 604 bin 367-720 bin 489 lira olurken, taksitlide 676 bin 891-806 bin 948 lira aralığında bulunuyor. Tek kişilik odalarda KDV dâhil taksitli fiyat 887 bin 642 liraya kadar çıkıyor.

Özyeğin Üniversitesi: 4 kişilik yurtlarda fiyatlar 137 bin 900 liradan başlarken, tek kişilik odalar 480 bin lirayı buluyor.

Sabancı Üniversitesi: Fiyatlar KDV dâhil 229 bin 650 ile 380 bin 950 lira arasında yer alıyor.

Yeditepe Üniversitesi: Yurt fiyatları 100 bin liradan başlarken, tek kişilik odaların fiyatları 285 bin ile 360 bin lira aralığında değişiyor.