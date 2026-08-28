Ekonomik güven endeksi 100,6’ya yükseldi: Ağustosta dikkat çeken değişim
Türkiye ekonomisine ilişkin güven göstergelerinde ağustos ayında genel olarak yükseliş görüldü. Ekonomik güven endeksi, temmuz ayında 99,8 seviyesindeyken ağustosta yüzde 0,8 artarak 100,6 değerine çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ağustosta tüketici ve reel kesim güveninde artış yaşanırken, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri geriledi.
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 100,6 OLDU
Ekonomik güven endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 oranında yükseldi. Temmuz ayında 99,8 olarak ölçülen endeks, ağustos ayında 100,6 seviyesine ulaştı.
Endeksteki yükselişte özellikle tüketici ve reel kesim güvenindeki artış etkili oldu.
TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜZDE 1'LİK ARTIŞ
Tüketici güven endeksi, ağustos ayında aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Temmuz ayında açıklanan seviyenin ardından endeks ağustosta 90,8 değerine yükseldi.
REEL KESİM GÜVENİ 102,4'E ÇIKTI
Reel kesim güven endeksinde de ağustosta yükseliş kaydedildi. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 102,4 seviyesine ulaştı.
Hizmet sektörü güven endeksi ise ağustosta yüzde 0,1 oranında düşüş gösterdi. Temmuz ayında 112 seviyesinde bulunan endeks, ağustosta 111,9 olarak gerçekleşti.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi de ağustosta gerileyen göstergeler arasında yer aldı. Endeks, aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 110,1 değerini aldı.
İnşaat sektörü güven endeksinde ise yüzde 0,4'lük düşüş kaydedildi. Temmuz ayında 83,4 seviyesinde olan endeks, ağustosta 83,1'e geriledi.