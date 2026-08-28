Altın fiyatlarında hareketlilik: Gram altın 7 bin 139 lirayı gördü

Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Dolar endeksinin 99,2 seviyesine yükselmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi altının alternatif maliyetini artırırken, ons altın 4 bin 604 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor.

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 7 bin 122 liradan tamamladı.

Yeni işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselerek 7 bin 139 lira seviyesine çıktı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 658 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 428 liradan satılıyor.

Gram altın 7 bin 139 liradan işlem görüyor

İç piyasada altın fiyatları hareketlendi.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Dün yüzde 0,2 değer kazanarak 4 bin 602 dolara yükselen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde yatay bir seyir izliyor.

Ons altın, 4 bin 604 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında Fed beklentisi belirleyici oluyor.

PCE VERİSİ FED BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ

Önceki gün açıklanan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Fed'in enflasyonun seyrini değerlendirmesinde yakından takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor.

Endeksin temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyatlar genel düzeyindeki yukarı yönlü hareketin gelecek dönemde de devam edebileceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Piyasalarda, enflasyonun bir miktar ılımlı görünmesine karşın baskıların tamamen ortadan kalkmadığı yönündeki algı, yatırımcıların Fed'in bu yıl faiz artırımına gidebileceğine ilişkin beklentilerini canlı tutuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakacağına yüzde 66 ihtimal veriliyor. Bankanın ekim ayında politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisinin olasılığı ise yüzde 62 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası var.

ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Fed'in politika adımlarına ilişkin beklentilere en duyarlı göstergelerden biri olan ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 3 baz puan yükselerek yüzde 4,23 seviyesine çıktı.

Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırarak ons altın fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

Doların güçlenmesi altın üzerinde baskı yaratıyor.

GÖZLER FED BAŞKANI WARSH'UN JACKSON HOLE MESAJLARINDA

Piyasalarda bugün gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi olduğu 2006-2011 döneminde ve sonrasında Stanford Üniversitesindeki akademisyen kimliğiyle Jackson Hole toplantılarında aktif bir katılımcı olan Warsh, Fed Başkanı olarak bu etkinlikte ilk kez yer alacak.

Analistler, Warsh'un ileride hangi gelişmelerin faiz artırımına yol açabileceğine ilişkin daha ayrıntılı açıklamalarda bulunmasının piyasaların sakinleşmesine ve risk primlerinin bir miktar gerilemesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, Fed'in politika adımlarının seyri ve zamanlamasına ilişkin net bir yönlendirme içeren mesajların gelmesi halinde bunun piyasalarda belirgin fiyat hareketlerine yol açması bekleniyor.

Piyasalarda gözler Jackson Hole toplantısına çevrildi.

DOLAR ENDEKSİ 99,2 SEVİYESİNDE

Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve Fed Başkanı Warsh'un fiyat istikrarını önceleyen mesajlar verebileceği ihtimali, dolara yönelik talebin güçlenmesine neden oluyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,2 seviyesinde seyrediyor.

Doların değer kazanmasıyla birlikte ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyesini koruması, yatırımcılar açısından altının elde tutulmasının alternatif maliyetini artırıyor. Bu durum ons altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Altın yatırımcıları yeni ekonomik verileri izliyor.

PİYASALARIN GÜNDEMİNDE YOĞUN VERİ TAKVİMİ

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında ise piyasaların gündeminde Fed Başkanı Warsh'un konuşmasının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesinin açıklayacağı tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verileri bulunuyor.

Piyasa aktörleri, özellikle ABD'den gelecek veriler ile Fed Başkanı Warsh'un para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajların altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.