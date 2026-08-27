Motorinde dev indirim: Mazotun litre fiyatı ne kadar oldu?
Akaryakıt piyasasında sürücüler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen sert düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 5,36 TL'lik indirime gidildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansırken, özellikle motorin kullanan araç sahipleri önemli bir rahatlama yaşadı.
Motorin indiriminin arkasında brent petrol fiyatlarının 85 dolar seviyesinin altına gerilemesi ve küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun azalması etkili oldu. ABD ile İran arasındaki gerilimin hafiflemesi ve çatışmaların sona ermesine yönelik beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekledi.
MOTORİNE 5,36 TL İNDİRİM
Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklik motorin cephesinde gerçekleşti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatı 5,36 TL düşürüldü. İndirim, gece yarısından itibaren istasyonlardaki satış fiyatlarına doğrudan yansıdı.
İSTANBUL'DA MOTORİN 77,37 TL OLDU
BENZİN FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Motorinde yaşanan düşüş benzine yansımadı. Benzin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
Güncel fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 74,35 TL, Ankara'da 75,30 TL ve İzmir'de 75,59 TL seviyesinde bulunuyor. Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 76,93 TL olarak uygulanıyor.
PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME ETKİLİ OLDU
Motorindeki indirimin temel nedenleri arasında küresel petrol fiyatlarındaki düşüş öne çıkıyor. Brent petrolün 85 doların altına gerilemesi, akaryakıt ürünlerinde fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine zemin hazırladı.
Piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve bölgede normalleşme beklentilerinin güçlenmesi de petrol fiyatları üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağladı. Petrol fiyatlarındaki hareketin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklere yol açıp açmayacağı ise yakından takip ediliyor.