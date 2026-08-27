Motorinde dev indirim: Mazotun litre fiyatı ne kadar oldu?

Motorin indiriminin arkasında brent petrol fiyatlarının 85 dolar seviyesinin altına gerilemesi ve küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun azalması etkili oldu. ABD ile İran arasındaki gerilimin hafiflemesi ve çatışmaların sona ermesine yönelik beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekledi.

Motorinin litre fiyatında 5,36 TL indirim yapıldı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

MOTORİNE 5,36 TL İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklik motorin cephesinde gerçekleşti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatı 5,36 TL düşürüldü. İndirim, gece yarısından itibaren istasyonlardaki satış fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Brent petrolün 85 doların altına düşmesi indirimi destekledi.

İSTANBUL'DA MOTORİN 77,37 TL OLDU

İstanbul 77,37 TL Motorinin litre fiyatı Ankara 78,47 TL Motorinin litre fiyatı İzmir 78,76 TL Motorinin litre fiyatı Doğu illeri 80,21 TL Motorinin litre fiyatı

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

BENZİN FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Motorinde yaşanan düşüş benzine yansımadı. Benzin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

Güncel fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 74,35 TL, Ankara'da 75,30 TL ve İzmir'de 75,59 TL seviyesinde bulunuyor. Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 76,93 TL olarak uygulanıyor.

Küresel piyasalardaki tansiyonun azalması petrol fiyatlarını aşağı çekti.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME ETKİLİ OLDU

Motorindeki indirimin temel nedenleri arasında küresel petrol fiyatlarındaki düşüş öne çıkıyor. Brent petrolün 85 doların altına gerilemesi, akaryakıt ürünlerinde fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine zemin hazırladı.

Piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve bölgede normalleşme beklentilerinin güçlenmesi de petrol fiyatları üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağladı. Petrol fiyatlarındaki hareketin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklere yol açıp açmayacağı ise yakından takip ediliyor.