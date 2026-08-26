Motorinde dev indirim beklentisi: Mazotun litre fiyatı ne kadara düşecek?

Motorin indiriminin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. 26 Ağustos itibariyle İstanbul'da 82 TL'nin üzerinde bulunan motorinin litre fiyatının, 4 TL'lik indirim senaryosunda 78 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Benzin için ise şu an için açıklanmış bir indirim bulunmuyor.

Motorinde beklenen indirim, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini düşürebilir. (Görsel: Takvim foto arşivi)

MOTORİNE 4-5 TL İNDİRİM BEKLENTİSİ

Motorin fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişin ardından beklenen indirim, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre motorinin litre fiyatında 4 ila 5 TL arasında düşüş gündemde.

Ancak söz konusu rakam henüz kesinleşmiş değil. Gün içerisinde brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanabilecek değişiklikler, uygulanacak indirimin miktarını etkileyebilir.

İndirim kararının kesinleşmesi durumunda yeni fiyatların gece yarısından sonra akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması bekleniyor.

İndirim tutarı gün içindeki piyasa hareketlerine göre kesinleşecek.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

26 Ağustos 2026 Çarşamba günü İstanbul'da motorinin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 82,73 TL, Anadolu Yakası'nda ise 82,58 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Avrupa Yakası Güncel akaryakıt fiyatları Benzin74,26 TL Motorin82,73 TL LPG33,79 TL İstanbul Anadolu Yakası Güncel akaryakıt fiyatları Benzin74,11 TL Motorin82,58 TL LPG33,19 TL

Yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

4 TL indirim gelirse fiyatlar ne olacak? Motorinin litre fiyatına 4 TL indirim uygulanması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyatların önemli ölçüde gerilemesi bekleniyor.

Mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 TL'lik indirim sonrasında motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak şöyle olacak:

İstanbul Avrupa Yakası: 78,73 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 78,58 TL

Ankara: 79,83 TL

İzmir: 80,12 TL

👉İndirimin 5 TL olarak gerçekleşmesi halinde ise fiyatların bu seviyelerin de yaklaşık 1 TL altına inmesi mümkün olacak.

Benzin cephesinde ise şu an için yeni bir indirim beklentisi bulunmuyor.

BENZİNE DE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Şu anki bilgilere göre gündemdeki indirim yalnızca motorin için geçerli. Benzin fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra döviz kuru ve rafineri fiyatlarından etkileniyor. Brent petrolün gerilemesi maliyetlerde düşüş yaratırken, kurdaki veya petrol fiyatlarındaki yükselişler pompa fiyatlarına zam olarak yansıyabiliyor.

Bu nedenle motorin için beklenen 4-5 TL'lik indirim de gün içerisinde oluşacak piyasa koşullarına göre değişebilir.

Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol ve döviz kurundaki hareketler belirleyici oluyor.

İNDİRİM NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

Motorinde beklenen indirimin kesin tutarının gün içinde belli olması bekleniyor. Kararın netleşmesinin ardından yeni fiyatların gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Dolayısıyla sürücülerin özellikle gece yarısından sonra akaryakıt istasyonlarındaki yeni motorin fiyatlarını kontrol etmesi gerekiyor.