Analistler, altının faiz getirisi olan bir varlık olmadığını, hazine tahvillerinin getirisi yükseldiğinde tahvillerin yatırımcılara altına kıyasla daha cazip bir gelir akışı sunduğunu belirterek, tahvil getirileri düştüğünde ise bu fırsat maliyetinin azaldığını ve altın yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini söyledi.

Tahvil faizlerindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi.

Ayrıca tutanaklarda, "Bu toplantıda politika faizinin artırılmasından yana olan yetkililerden bazıları, böyle bir adımın, ilerleyen bir aşamada daha sert ve potansiyel olarak daha maliyetli bir sıkılaştırma sürecine duyulan ihtiyacı önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Diğer taraftan ABD'nin toplam kamu borcu, tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD'nin kamu borcu 30 trilyon dolar seviyesini 2022 başında aşmıştı. Ülkenin kamu borcunun 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar artması dikkati çekti.