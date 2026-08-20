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Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 20 Ağustos 2026 sarı metalde son durum

Altın fiyatlarında 20 Ağustos 2026 Perşembe günü hareketlilik devam ediyor. Gram altın 7 bin TL seviyesine yaklaşırken, çeyrek altın da 11 bin TL bandındaki seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar başta gram ve ons altın olmak üzere piyasadaki son gelişmeleri yakından takip ederken, güncel fiyatlar da merak konusu oldu. İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında günün ilk fiyatları…

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Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 20 Ağustos 2026 sarı metalde son durum

Altın piyasasında yeni işlem gününün başlamasıyla birlikte fiyatlardaki hareketlilik yeniden gündeme geldi. 20 Ağustos Perşembe günü gram altın 6.930 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 11.281 TL bandında açılış yaptı. Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle altının seyri yatırımcıların odağında. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

Gram altın dün yüzde 4,38 yükselerek 6 bin 969 liradan kapandı.Gram altın dün yüzde 4,38 yükselerek 6 bin 969 liradan kapandı.

GRAM GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,38 artışla 6 bin 969 liradan tamamlamıştı. Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 923 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 306 liradan, Cumhuriyet altını da 45 bin 26 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 492 dolara indi.Altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 492 dolara indi.

ONS ALTIN CEPHESİNDE SON DURUM NE?

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,7 azalışla 4 bin 492 dolarda seyrediyor. ABD Hazine Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırmasının tahvil piyasasındaki satış baskısını azaltması küresel piyasalarda risk iştahını olumlu etkilerken bu hamle borçlanma maliyetlerinin düşeceğine yönelik umutları artırdı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının onsu, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil faizlerindeki gerilemenin pozitif etkisiyle günü yüzde 4,4 artışla 4 bin 523 dolardan tamamladı.

ABD Hazinesi tahvil geri alım operasyonlarını artıracağını açıkladı.ABD Hazinesi tahvil geri alım operasyonlarını artıracağını açıkladı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, altının faiz getirisi olan bir varlık olmadığını, hazine tahvillerinin getirisi yükseldiğinde tahvillerin yatırımcılara altına kıyasla daha cazip bir gelir akışı sunduğunu belirterek, tahvil getirileri düştüğünde ise bu fırsat maliyetinin azaldığını ve altın yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini söyledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklar, birçok Fed yetkilisinin enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Tahvil faizlerindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi.Tahvil faizlerindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi.

Ayrıca tutanaklarda, "Bu toplantıda politika faizinin artırılmasından yana olan yetkililerden bazıları, böyle bir adımın, ilerleyen bir aşamada daha sert ve potansiyel olarak daha maliyetli bir sıkılaştırma sürecine duyulan ihtiyacı önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Diğer taraftan ABD'nin toplam kamu borcu, tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD'nin kamu borcu 30 trilyon dolar seviyesini 2022 başında aşmıştı. Ülkenin kamu borcunun 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar artması dikkati çekti.

Fed tutanakları, enflasyonun sürmesi halinde faiz artışına işaret etti.Fed tutanakları, enflasyonun sürmesi halinde faiz artışına işaret etti.

Söz konusu gelişmelerle, dünkü yükselişini sabah saatlerinde de sürdüren altının onsu bugün 4 bin 527 dolarla 2 ayın en yüksek seviyesini görmesine karşın değerli metalde kar satışları etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye'nin dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi 20 Ağustos Perşembe günü de devam ederken, gram altın 7 bin TL sınırına yaklaştı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi 20 Ağustos Perşembe günü de devam ederken, gram altın 7 bin TL sınırına yaklaştı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

20 AĞUSTOS 2026 ALTIN FİYATLARI

Ürün
Alış
Satış
Fark
Has Altın
6.830,21
6.894,22
%3,00
Ons
4.491,0
4.491,5
%-0,10
USD/KG
141.880
142.880
%2,87
EUR/KG
121.740
122.930
%1,79
22 Ayar
6.213,49
6.460,57
%1,93
Gram Altın
6.796,06
6.908,01
%3,37
Altın/Gümüş
64,32
69,10
%-1,59
Yeni Çeyrek
11.099
11.270
%3,37
Eski Çeyrek
10.901
11.105
%-5,23
Yeni Yarım
22.232
22.533
%3,42
Eski Yarım
21.802
22.106
%-2,90
Yeni Tam
44.157
44.901
%3,39
Eski Tam
43.604
44.281
%-0,56
Yeni Ata
45.011
45.729
%-1,03
Eski Ata
44.943
45.522
%3,21
Yeni Ata5
225.397
230.317
%3,36
Eski Ata5
224.372
228.593
%3,36
Yeni Gremse
109.966
111.874
%3,36
Eski Gremse
109.010
110.771
%3,23
14 Ayar
3.734,92
4.981,24
%2,69
Gümüş TL
99,032
105,896
%-0,07
Gümüş Ons
67,06
67,11
%5,55
Gümüş USD
2.067,70
2.205,70
%-7,01
Platin Ons
1.805,20
1.807,40
%-3,30
Paladyum Ons
1.329,60
1.332,40
%-3,87
Platin/USD
53.040
58.110
%-3,28
Paladyum/USD
32.750
42.840
%-3,86

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altının gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet türlerindeki güncel fiyatları yakından takip ediliyor.Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altının gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet türlerindeki güncel fiyatları yakından takip ediliyor.

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