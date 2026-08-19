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32 ülkeye indirimli uçak bileti! AJet bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

Sonbaharda yurt dışı tatili yapmak isteyenler için AJet indirim kampanyasını duyurdu. Havayolu şirketi, 32 ülkeyi kapsayan kampanyayla 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı yurt dışı biletler 29 dolardan, seçili hatlardaki biletler ise 1 avrodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin seyahatlerini 1 Eylül-24 Ekim tarihleri arasına planlaması gerekiyor.

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32 ülkeye indirimli uçak bileti! AJet bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

AJet, sonbahar dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletleri 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlatıldı.

AJet, sonbahar dönemi için yurt dışı uçuşlarında indirim kampanyası başlattı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)AJet, sonbahar dönemi için yurt dışı uçuşlarında indirim kampanyası başlattı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

AJET'TEN YENİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, yurt dışı kampanyasıyla misafirlerine sonbahar tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Münih'ten Amsterdam'a, Paris'ten Londra'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya kapsamında biletler satışa çıkarıldı.

Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan, seçili hatlar ise 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan, seçili hatlar ise 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJET İNDİRİMLİ BİLET SATIŞI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

İndirimli biletler, 1 Eylül ile 24 Ekim arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satılırken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 avroya bilet alma fırsatı sunuldu.

32 ülkede geçerli kampanyada 100 bin indirimli koltuk bulunuyor.32 ülkede geçerli kampanyada 100 bin indirimli koltuk bulunuyor.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, 32 ülkeyi kapsayan kampanyasıyla 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Kabin bagajı: Seçili tüm hatlarda 9 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER
  • Almanya
  • Arnavutluk
  • Avusturya
  • Azerbaycan
  • Belçika
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Birleşik Krallık
  • Bosna-Hersek
  • Cezayir
  • Çek Cumhuriyeti
  • Danimarka
  • Fransa
  • Gürcistan
  • Hollanda
  • Irak
  • İspanya
  • İsveç
  • İsviçre
  • İtalya
  • Kazakistan
  • Kırgızistan
  • Kosova
  • Kuzey Makedonya
  • Lübnan
  • Macaristan
  • Mısır
  • Özbekistan
  • Romanya
  • Rusya
  • Suudi Arabistan
  • Suriye
  • Ürdün
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