32 ülkeye indirimli uçak bileti! AJet bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?
Sonbaharda yurt dışı tatili yapmak isteyenler için AJet indirim kampanyasını duyurdu. Havayolu şirketi, 32 ülkeyi kapsayan kampanyayla 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı yurt dışı biletler 29 dolardan, seçili hatlardaki biletler ise 1 avrodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin seyahatlerini 1 Eylül-24 Ekim tarihleri arasına planlaması gerekiyor.
AJet, sonbahar dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletleri 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlatıldı.
AJET'TEN YENİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI
AJet, yurt dışı kampanyasıyla misafirlerine sonbahar tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Münih'ten Amsterdam'a, Paris'ten Londra'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya kapsamında biletler satışa çıkarıldı.
AJET İNDİRİMLİ BİLET SATIŞI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
İndirimli biletler, 1 Eylül ile 24 Ekim arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satılırken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 avroya bilet alma fırsatı sunuldu.