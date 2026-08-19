Türkiye’nin iş gücü karnesi 2026: İşsizlik geriledi istihdam arttı

İşsiz sayısı 2 milyon 799 bine geriledi. İSTİHDAM 32 MİLYON 479 BİNE YÜKSELDİ İstihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 48,5 olarak kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 oldu.

İşsizlik oranı 0,3 puan düşerek yüzde 7,9 oldu. İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,7 OLDU İşgücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 52,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 35,3 olarak açıklandı.

İstihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine ulaştı. GENÇ İŞSİZLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puan azalarak yüzde 13,9 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11, genç kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 48,5 olarak kaydedildi. İSTİHDAMIN YARISINDAN FAZLASI HİZMET SEKTÖRÜNDE Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda sektörlere göre değişimler de dikkat çekti. İstihdam edilenlerin yüzde 59,8'i hizmet, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 13,7'si tarım ve yüzde 6,8'i inşaat sektöründe yer aldı. Bir önceki çeyreğe göre istihdam tarımda 10 bin, inşaatta 25 bin, hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken sanayide 121 bin kişi azaldı.