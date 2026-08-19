Türkiye’nin iş gücü karnesi 2026: İşsizlik geriledi istihdam arttı
Türkiye’nin iş gücü piyasasında işsizlik gerilerken istihdam arttı. TÜİK’in 2026 yılı ikinci çeyrek verilerine göre işsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bine düşerken, işsizlik oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 7,9’a indi. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi. Genç işsizlikteki 1 puanlık düşüş de dikkat çekerken, atıl işgücü oranı yüzde 29,9 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre işsiz sayısı 84 bin kişi azalırken istihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 7,9'a gerilerken genç işsizliğinde de düşüş kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu sözleri kaydetti:
"İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti.
Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."
İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 799 BİNE GERİLEDİ
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 10,3 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM 32 MİLYON 479 BİNE YÜKSELDİ
İstihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 48,5 olarak kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 oldu.
İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,7 OLDU
İşgücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 52,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 35,3 olarak açıklandı.
GENÇ İŞSİZLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puan azalarak yüzde 13,9 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11, genç kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAMIN YARISINDAN FAZLASI HİZMET SEKTÖRÜNDE
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda sektörlere göre değişimler de dikkat çekti. İstihdam edilenlerin yüzde 59,8'i hizmet, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 13,7'si tarım ve yüzde 6,8'i inşaat sektöründe yer aldı. Bir önceki çeyreğe göre istihdam tarımda 10 bin, inşaatta 25 bin, hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken sanayide 121 bin kişi azaldı.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAATE ÇIKTI
İşbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 29,9 oldu. Oran, bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azaldı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20 olarak tahmin edildi.