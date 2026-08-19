Türkiye ihracatta 400 milyar dolar eşiğini aştı! Bakan Bolat: Milli gelirin 4’te 1’i
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının temmuz itibarıyla 401 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul’daki 10’uncu IFCO Hazır Giyim Fuarı’nın açılışında konuşan Bolat, “Bu milli gelirimizin 4’te 1’i demek” dedi. Hazır giyim ve tekstil sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Bolat, yılın ilk 7 ayında ihracatın 17,5 milyar doları aştığını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatında gelinen son noktaya ilişkin önemli rakamları açıkladı. Mal ve hizmet ihracatı toplamının temmuz itibarıyla 401 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, ihracatın Türkiye'nin milli gelirinin 4'te 1'ine karşılık geldiğini söyledi.
Bakan Bolat, İstanbul'da düzenlenen 10'uncu IFCO Hazır Giyim Fuarı'nın açılışına katıldı.
Açılışta Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Paşahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve sektör temsilcileri yer aldı.
İHRACAT 401 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Türkiye'nin Avrupa'nın fuar merkezi, İstanbul'un ise fuarların başkenti ve moda merkezi haline geldiğini söyleyen Bakan Bolat, ihracattaki son rakamları paylaştı.
Bolat, "İhracat şu anda 400 milyar doları aştı; temmuz itibarıyla 401 milyar dolar mal ve hizmetler toplamı olarak. Bu milli gelirimizin 4'te 1'i demek. Türkiye'nin milli gelirine yüzde 25 net pay veren çok önemli bir sektör" dedi.
"TEKSTİLDE ÇIKIŞ BAŞLADI"
Tekstil sektöründe ihracatın yeniden yükselişe geçtiğini belirten Bolat, hazır giyimde de yılın ikinci yarısına ilişkin olumlu beklentisini dile getirdi.
Bolat, "Allah'a çok şükür, tekstilde çıkış başladı yukarı doğru. İhracatta artışı var. Konfeksiyon ilk 7 ayda neredeyse geçen seneki rakama paralel ama yılın ikinci yarısında onun da artıya geçeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin sanayideki kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat kabiliyeti, tasarım gücü, moda ve marka değerlerinin ihracata büyük katkı sağladığını söyledi.
HAZIR GİYİMDE İLK 7 AYDA 17,5 MİLYAR DOLAR
Bakan Bolat, Türkiye'nin tekstil ve giyim sektöründeki küresel konumuna da dikkat çekti.
Türkiye'nin dünyada tekstil ve giyimde 7'nci, Avrupa ülkeleri arasında ise 3'üncü tedarikçi konumunda bulunduğunu belirten Bolat, geçen yıl tekstil, giyim ve ev tekstilinde 31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.
Bolat, "Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek" dedi.
Hazır giyimde ihracat değerinin yılın ilk 7 ayında fiyatlar açısından yüzde 10 arttığını belirten Bolat, bunun Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklandığını ifade etti.
IRAK, ÜRDÜN, BULGARİSTAN VE RUSYA'DA YÜZDE 20'Yİ AŞAN ARTIŞ
Hazır giyim ihracatında bazı pazarlardaki yükselişe işaret eden Bolat, Irak, Ürdün, Bulgaristan ve Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 20'nin üzerinde artışlar bulunduğunu söyledi.
Türkiye'nin hazır giyimde en büyük pazarının Avrupa Birliği olduğunu belirten Bolat, Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD'nin ilk sıralarda bulunduğunu kaydetti.
AB'DEKİ BÜYÜME TÜRKİYE'NİN İHRACATINA YANSIYOR
Avrupa Birliği ekonomilerindeki durgunluğun Türkiye'nin ihracatını da etkilediğini belirten Bolat, Ticaret Bakanlığının araştırmasından bir veriyi paylaştı.
Bolat, "Avrupa Birliği'nin ekonomik büyüme oranı 1 puan arttığında Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,5 artış oluyor. O anlamda bizim de tabii kalben dileğimiz Avrupa Birliği ekonomilerinin bir an önce canlanması" diye konuştu.
MAL İHRACATINDA 280 MİLYAR DOLAR BEKLENTİSİ
Bakan Bolat, mal ihracatında da yeni bir seviyeye doğru ilerlediklerini söyledi.
İhracatı 254 milyar dolar seviyesinde devraldıklarını belirten Bolat, "280 milyar doları bu ay sonunda inşallah açıklamak nasip olacak gibi görünüyor" dedi.
HİZMET İHRACATI 128 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
Hizmet ihracatındaki artışa da dikkat çeken Bolat, 89 milyar dolar seviyesinde devraldıkları hizmet ihracatının 128 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.
Bolat, böylece hizmet ihracatında yaklaşık 39-40 milyar dolarlık artış görüleceğini söyledi.
"BU BAŞARI ÜLKEMİZİN BAŞARISI"
İstanbul Valisi Davut Gül de açılışta yaptığı konuşmada sektörün başarısının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
Gül, "Bu amiral gemisinin başarısı ülkemizin başarısı" diyerek, dünyadaki ekonomik gelişmelere ve talepteki dönemsel daralmalara rağmen üretim ve tüketim zincirinin devam edebileceği güvenli ortamın sağlanmasının önem taşıdığını söyledi.
Konuşmaların ardından Bakan Bolat'a hediye takdim edildi. Kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirilirken Bolat daha sonra katılımcı firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.