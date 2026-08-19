Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatında gelinen son noktaya ilişkin önemli rakamları açıkladı. Mal ve hizmet ihracatı toplamının temmuz itibarıyla 401 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, ihracatın Türkiye'nin milli gelirinin 4'te 1'ine karşılık geldiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'nın fuar merkezi, İstanbul'un ise fuarların başkenti ve moda merkezi haline geldiğini söyleyen Bakan Bolat, ihracattaki son rakamları paylaştı.

Açılışta Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Paşahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve sektör temsilcileri yer aldı.

Bakan Bolat, Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının temmuz itibarıyla 401 milyar dolara ulaştığını açıkladı. (Fotoğraflar: AA ve DHA)

Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatı 401 milyar dolara ulaşırken, hazır giyim ve tekstilde de yükseliş sinyali geldi.

Bolat, "İhracat şu anda 400 milyar doları aştı; temmuz itibarıyla 401 milyar dolar mal ve hizmetler toplamı olarak. Bu milli gelirimizin 4'te 1'i demek. Türkiye'nin milli gelirine yüzde 25 net pay veren çok önemli bir sektör" dedi.

"TEKSTİLDE ÇIKIŞ BAŞLADI"

Tekstil sektöründe ihracatın yeniden yükselişe geçtiğini belirten Bolat, hazır giyimde de yılın ikinci yarısına ilişkin olumlu beklentisini dile getirdi.

Bolat, "Allah'a çok şükür, tekstilde çıkış başladı yukarı doğru. İhracatta artışı var. Konfeksiyon ilk 7 ayda neredeyse geçen seneki rakama paralel ama yılın ikinci yarısında onun da artıya geçeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sanayideki kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat kabiliyeti, tasarım gücü, moda ve marka değerlerinin ihracata büyük katkı sağladığını söyledi.