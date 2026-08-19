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Okul servis ücretleri 2026-2027: Servise aylık ve yıllık ne kadar ödenecek?

Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri bekleyen servis ücretleri belli oldu. İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminde okul servislerine zam gelirken, uzak mesafelerde yıllık ücret 93 bin 610 liraya kadar yükseldi. Rehber personel kullanılan servislerde ise bu ücrete ayrıca yüzde 35 eklenebilecek.

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Okul servis ücretleri 2026-2027: Servise aylık ve yıllık ne kadar ödenecek?

Okulların açılmasına kısa süre kala servis ücretlerinde değişiklik yapıldı. İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte en kısa mesafe için ücret 39 bin 970 liraya yükselirken, en uzak mesafede yıllık bedel 93 bin 610 liraya çıktı.

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ ARTTI

Yeni tarifede 0-1 kilometre arasındaki servis ücreti 39 bin 970 lira, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 lira olarak belirlendi. Mesafe arttıkça velilerin ödeyeceği tutar da yükseliyor.

UZAK MESAFEDE YILLIK ÜCRET 90 BİN LİRAYI GEÇTİ

21-23 kilometre arasındaki servis ücreti 90 bin 112 liraya, 23-25 kilometre arasındaki ücret ise 93 bin 610 liraya ulaştı. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanan okullarda rehber personel ücretinin yüzde 35 oranında ilave edileceğini açıkladı. İlerleyen günlerde akaryakıt artışı yaşanması durumunda ise yeniden bir artış talebinde bulunabileceklerini belirtti.

En uzak mesafelerde yıllık servis bedeli 93 bin 610 liraya kadar çıktı.En uzak mesafelerde yıllık servis bedeli 93 bin 610 liraya kadar çıktı.

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Mesafe
Aylık Ücret (TL)
Yıllık Ücret (TL)
0-1 km
4.456,00
39.970,00
1-3 km
4.772,00
42.804,00
3-5 km
5.157,00
46.258,00
5-7 km
5.379,00
48.249,00
7-9 km
5.671,00
50.868,00
9-11 km
6.569,00
58.923,00
11-13 km
7.561,00
67.822,00
13-15 km
7.942,00
71.239,00
15-17 km
8.573,00
76.899,00
17-19 km
9.064,00
81.304,00
19-21 km
9.645,00
86.515,00
21-23 km
10.046,00
90.112,00
23-25 km
10.436,00
93.610,00
25 km'yi aşan her km için
87,99

Yeni tarifeyle 0-1 kilometrelik servis ücreti 39 bin 970 liraya yükseldi.Yeni tarifeyle 0-1 kilometrelik servis ücreti 39 bin 970 liraya yükseldi.

TARİFE DIŞINDA ÜCRET İSTENEMEYECEK

Velilerden belirlenen tarifenin üzerinde herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık olarak taksitlendirilebilecek. Ödemeler nakit ya da kredi kartıyla yapılabilecek.

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