Okulların açılmasına kısa süre kala servis ücretlerinde değişiklik yapıldı. İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte en kısa mesafe için ücret 39 bin 970 liraya yükselirken, en uzak mesafede yıllık bedel 93 bin 610 liraya çıktı.

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ ARTTI

Yeni tarifede 0-1 kilometre arasındaki servis ücreti 39 bin 970 lira, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 lira olarak belirlendi. Mesafe arttıkça velilerin ödeyeceği tutar da yükseliyor.

UZAK MESAFEDE YILLIK ÜCRET 90 BİN LİRAYI GEÇTİ

21-23 kilometre arasındaki servis ücreti 90 bin 112 liraya, 23-25 kilometre arasındaki ücret ise 93 bin 610 liraya ulaştı. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanan okullarda rehber personel ücretinin yüzde 35 oranında ilave edileceğini açıkladı. İlerleyen günlerde akaryakıt artışı yaşanması durumunda ise yeniden bir artış talebinde bulunabileceklerini belirtti.