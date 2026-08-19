MEB yasaklamıştı! Özel okullarda “kırtasiye paketi” dayatması: 50 bin TL’den başlıyor 200 bin TL’ye çıkıyor
MEB’in özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklayan düzenlemesine rağmen bazı okulların kitap ve eğitim materyallerini “kırtasiye paketi” adı altında velilere sunduğu öne sürüldü. 50 bin TL’den başlayıp 200 bin TL’ye kadar çıkan paket ücretlerine itiraz eden bazı velilerin ise “Çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz” şeklinde bir dayatmayla karşılaştığı belirtildi.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özel okullardaki yüksek maliyet tartışmaları yeniden gündeme geldi.
MEB'in ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklamasına rağmen bazı özel okulların kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerini "kırtasiye paketi" adı altında velilere sunduğu iddia edildi. Ücretlerin 50 bin TL'den başlayarak 200 bin TL'ye kadar çıktığı belirtilirken, uygulamaya itiraz eden velilerin okuldan ayrılma seçeneğiyle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.
ÖZEL OKULLARDA "KIRTASİYE PAKETİ" TARTIŞMASI
Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken özel okulların skandalları bitmek bilmiyor. Okul servisi skandalından sonra şimdi de kırtasiye vurgunu velileri isyan ettirdi.
Milli Eğitim Bakanlığının kitap satış yasağını kırtasiye masrafı kılıfıyla delen özel okulların, velilerden 50 bin TL'den başlayıp 200 bin liraya kadar ücret talep ettiği öne sürüldü. Bu duruma itiraz eden velilerin ise çocuklarının okuldan alınması tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.
BAKANLIK KİTAP ÜCRETİNİ YASAKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda özel okulların etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücretlerinde hizmet maliyetini aşan oranlarda bedel talep edildiğini tespit ederek inceleme ve soruşturma başlatmıştı.
Bunun ardından yönetmelikte değişikliğe giden Bakanlık, özel okullarda ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınamayacağını açıkça belirtmişti. Düzenlemenin ardından özel okullarda da Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının okutulması zorunlu hâle getirildi.
KİTAP ÜCRETİ "KIRTASİYE PAKETİ" ADI ALTINDA SUNULUYOR
Ancak bazı okulların kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerini kırtasiye masrafı adı altında paketleyerek velilere sunduğu öne sürüldü. Yani bu yolla yasaklanan kitap satış ücretinin, kırtasiye ve eğitim materyali gibi farklı adlarla velilere dayatıldığı iddia edildi.
Üstelik bu faturanın bu yıl 50 bin TL'den başladığı belirtildi. Bazı özel okullarda 100, bazıları 120, bazıları 150 bin TL isterken, bu faturayı 200 bin TL'ye kadar çıkaran özel okulların da bulunduğu öne sürüldü. Buna itiraz eden velilerin ise özel okulun, "İsterseniz çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz." şeklindeki tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Çocuğunu okuldan almak istemeyen velilerin de bu dayatmaya boyun eğdiği ifade edildi.
"CEZA, ELDE EDİLEN KARIN YANINDA CÜZİ KALIYOR"
Geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğine rağmen özel okulların bu kitapları hâlâ nasıl satabildiği sorusu da gündeme geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir özel okul öğretmeni, "Evet, kitap ücreti almak yasak. Bunun için okula ceza da kesiliyor. Ancak kitaptan elde edilen kârın yanında bu ceza çok cüzi kalıyor. Bu nedenle özel okullar kitap satışını sürdürüyor." dedi.
Konuyla ilgili okullara da uyarı geldiğini aktaran öğretmen, satışların hâlâ sürdüğünü belirtti.
KIRTASİYECİLER DE UYGULAMADAN RAHATSIZ
Uygulamadan yalnızca velilerin değil, kırtasiyecilerin de rahatsız olduğu belirtildi. Kırtasiyeciler, okulların milyonluk eğitim paketlerini kırtasiye adı altında satmasının sektörü zan altında bıraktığını ifade ediyor.
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, özel okulların bu kalemi kırtasiye masrafı adı altında sunmasından dolayı rahatsız olduklarını söyledi.
Keresteci, "Kitapların, kırtasiye ürünlerinin ve farklı eğitim materyallerinin tek bir paket içerisinde toplu olarak satılması nedeniyle çok yüksek rakamlar telaffuz ediliyor. Ardından da bu rakamın tamamı sanki kırtasiye harcamasıymış gibi değerlendiriliyor. Böyle olunca kamuoyunda 'kırtasiye çok pahalı' şeklinde bir algı oluşabiliyor. Kitabın fiyatı başka, kırtasiye ürününün fiyatı başka, diğer eğitim materyallerinin bedeli başka. Bunların tamamının tek bir rakam altında toplanıp 'kırtasiye paketi' şeklinde değerlendirilmesi sektörümüz açısından doğru bir tablo ortaya koymuyor." dedi.
"OKUL ÇANTASI YAKLAŞIK 2,500 TL'YE DOLDURULABİLİR"
Defter, kalem, silgi, boya, sırt çantası ve suluk gibi ürünlerin kırtasiye ürünü olduğuna dikkat çeken Keresteci, "Bugün temel ihtiyaçlardan oluşan bir okul çantasını yaklaşık 2,500 TL seviyesinde doldurmak mümkün." ifadelerini kullandı.
Haber: Betül Alakent