MEB yasaklamıştı! Özel okullarda “kırtasiye paketi” dayatması: 50 bin TL’den başlıyor 200 bin TL’ye çıkıyor

Kırtasiye adı altında sunulan eğitim paketleri velileri isyan ettiriyor.



KİTAP ÜCRETİ "KIRTASİYE PAKETİ" ADI ALTINDA SUNULUYOR

Ancak bazı okulların kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerini kırtasiye masrafı adı altında paketleyerek velilere sunduğu öne sürüldü. Yani bu yolla yasaklanan kitap satış ücretinin, kırtasiye ve eğitim materyali gibi farklı adlarla velilere dayatıldığı iddia edildi.

Üstelik bu faturanın bu yıl 50 bin TL'den başladığı belirtildi. Bazı özel okullarda 100, bazıları 120, bazıları 150 bin TL isterken, bu faturayı 200 bin TL'ye kadar çıkaran özel okulların da bulunduğu öne sürüldü. Buna itiraz eden velilerin ise özel okulun, "İsterseniz çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz." şeklindeki tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Çocuğunu okuldan almak istemeyen velilerin de bu dayatmaya boyun eğdiği ifade edildi.