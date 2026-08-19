15 bin kiralık sosyal konut için süreç başlıyor: Kimler başvurabilecek?

PROJE İSTANBUL İLE Mİ SINIRLI OLACAK?

İstanbul'da alınacak sonuçlara göre İzmir, Kocaeli, Ankara ve Antalya gibi diğer metropollerde de kentlerin ihtiyaçlarına göre uygulanması planlanıyor.

2,5 MİLYON KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK

Hükümet, barınma sorununu çözmek için hamlelerini önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Yeni reform paketine göre, önümüzdeki 25 yılda her yıl 100 bin, toplamda 2,5 milyon dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi desteklenecek.