15 bin kiralık sosyal konut için süreç başlıyor: Kimler başvurabilecek?
İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. İlk kiralamalar eylülde yapılacak. Hak sahipleri noter huzurunda kura ile belirlenecek. Konutlar rayiç bedelin çok altında kiralanacak...
Ülkemizde 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor. Kira ve konut fiyatlarını düşürmek, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle ilk etapta İstanbul'da hayata geçirilen projede geri sayım başladı.
15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk kiralamalar eylül ayı içerisinde başlayacak. İlk aşamada başvurular alınacak. Evi olmayan ve belli gelir seviyesini aşmayan vatandaşlar başvurarak kuraya katılacak.
Hak sahibi olanlar, piyasa rayiç bedelinin çok altında tutarlarla kirada oturma imkânı elde edilecek. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. İşte yeni modelin detayları:
KİMLER KİRALAYABİLECEK?
Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayan İstanbullular başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi burada da özel kontenjanlar ayrılacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kiralık konut kontenjanı ayrılması bekleniyor.
HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?
Noter huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri tespit edilecek.
NE KADAR SÜREYLE KİRALAMA YAPILACAK?
Daha çok kişinin sistemden yararlanması için, sosyal konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Bu sürenin sonunda tahliye ve evin bakımı süreçleri tamamlanacak. Ardından bu konutlar kurayla belirlenecek yeni hak sahiplerine kiralanacak.
KİRA NE KADAR OLACAK?
Kiralık sosyal konutlar bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, piyasa rayicinin çok altında bir fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları" ifadesini kullanmıştı.
EVLERİN YERİ BELLİ Mİ?
Kiralık sosyal konutların yerleri henüz açıklanmadı. Bakan Kurum, evlerin şehir merkezlerinde olacağını söylemişti. 1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki daireler ihtiyaç sahiplerine kiralanacak.
PROJE İSTANBUL İLE Mİ SINIRLI OLACAK?
İstanbul'da alınacak sonuçlara göre İzmir, Kocaeli, Ankara ve Antalya gibi diğer metropollerde de kentlerin ihtiyaçlarına göre uygulanması planlanıyor.
2,5 MİLYON KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK
Hükümet, barınma sorununu çözmek için hamlelerini önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Yeni reform paketine göre, önümüzdeki 25 yılda her yıl 100 bin, toplamda 2,5 milyon dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi desteklenecek.
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut ve kiralık konut inşa edilmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşümde ise "Yarısı Bizden" projesinin 81 ile yayılması ve her yıl 150 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamına alınması öngörülüyor.
Güvenli konut, güçlü altyapı, sosyal donatı ve aile dostu mahallelerden oluşan yeni bir şehircilik anlayışı kurulması amaçlanıyor.
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