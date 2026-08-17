YHT bilet ücretleri ne kadar? 2026 YHT hat hat ücret listesi

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları, 2026 Ağustos ayı itibarıyla seyahat planı yapan yolcuların merak ettiği konular arasında bulunuyor. TCDD Taşımacılık tarafından sunulan bilet satış sistemi üzerinden farklı güzergahlara ait sefer ve ücret bilgileri görüntülenebiliyor.