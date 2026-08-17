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YHT bilet ücretleri ne kadar? 2026 YHT hat hat ücret listesi

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretleri 2026 Ağustos ayı itibarıyla yolcuların gündeminde yer alıyor. TCDD Taşımacılık’ın resmi bilet satış sistemi üzerinden güzergahlara göre güncel sefer ve bilet bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir ve Sivas gibi YHT hatlarında uygulanan güncel bilet ücretleri.

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YHT bilet ücretleri ne kadar? 2026 YHT hat hat ücret listesi

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları, 2026 Ağustos ayı itibarıyla seyahat planı yapan yolcuların merak ettiği konular arasında bulunuyor. TCDD Taşımacılık tarafından sunulan bilet satış sistemi üzerinden farklı güzergahlara ait sefer ve ücret bilgileri görüntülenebiliyor.

TCDD Taşımacılık YHT bilet ücretlerini güncelledi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)TCDD Taşımacılık YHT bilet ücretlerini güncelledi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

2026 YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

YHT bilet fiyat listesi 2026
Güzergah
Bilet Fiyatı
Ankara - İstanbul
990 TL
Ankara - Eskişehir
515 TL
Ankara - Konya
485 TL
Ankara - Sivas
1.000 TL
Eskişehir - İstanbul
645 TL
Eskişehir - Sakarya
610 TL
Eskişehir - Konya
715 TL
Eskişehir - Sivas
1.515 TL
Konya - İstanbul
1.460 TL

Not: Veriler YHT resmi sitesi güncel bilet fiyatlarından derlenmiştir.

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