YHT bilet ücretleri ne kadar? 2026 YHT hat hat ücret listesi
Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretleri 2026 Ağustos ayı itibarıyla yolcuların gündeminde yer alıyor. TCDD Taşımacılık’ın resmi bilet satış sistemi üzerinden güzergahlara göre güncel sefer ve bilet bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir ve Sivas gibi YHT hatlarında uygulanan güncel bilet ücretleri.
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları, 2026 Ağustos ayı itibarıyla seyahat planı yapan yolcuların merak ettiği konular arasında bulunuyor. TCDD Taşımacılık tarafından sunulan bilet satış sistemi üzerinden farklı güzergahlara ait sefer ve ücret bilgileri görüntülenebiliyor.
2026 YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
YHT bilet fiyat listesi 2026
Not: Veriler YHT resmi sitesi güncel bilet fiyatlarından derlenmiştir.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi