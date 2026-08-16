Kıdem tazminatında kritik detaylar! Kimler hangi şartlarda ödeme alabilir?

Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak yasal düzenleme gereği; kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler.

İŞÇİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

İşveren, iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği, iş yeri uygulamaları ve benzeri kaynakların sağladığı çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi ara bulucuya başvurma şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla dava açabilir. Örneğin, Yargıtay'ın; üretim biriminde çalışan işçinin temizlik işinde görevlendirilmesinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik mahiyetinde olduğu, değişikliği kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesinin feshinin haksız olup tazminat taleplerinin hüküm altına alınması gerektiği yönünde kararı bulunuyor.İşçinin görev yeri değişikliği istendiğinde haksız duruma düşmemek için iş yerini terk etmemesi gerektiği ifade ediliyor.

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