Kıdem tazminatında kritik detaylar! Kimler hangi şartlarda ödeme alabilir?
İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem tazminatının kuralları var. Özellikle görev yeri, işvereni ve iş yeri değişenler haklarını merak ediyor. İşte 10 soruda kıdem tazminatı rehberi...
Çalışanların en büyük güvencelerinden birini kıdem tazminatı oluşturuyor. İşten bu ödemeyi alarak ayrılmak için yasalarla belirlenen kurallara uymak gerekiyor. Peki, bu ödemeden hangi hallerde yararlanılabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...
HANGİ HALLERDE ÖDENİR?
Kıdem tazminatının ön koşulu, işçinin aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmasıdır. Diğer koşullar ise şöyle:
- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,
- Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,
- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,
- Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılması,
- İşçinin ölümü.
İŞ YERİ SATILIRSA İŞÇİ TAZMİNATINI İSTEYEBİLİR Mİ?
Herhangi bir iş yerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, burada çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam eder.
İş yerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmaz ancak bu devir, işçiye de haklı fesih nedeni oluşturmaz. Yani iş yerinin devri nedeni ile işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmemektedir.
Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınmalıdır.
İŞ YERİ TAŞINIRSA TAZMİNAT ÖDENİR Mİ?
Kıdem tazminatı almanın sebeplerinden birisi de sözleşme şartlarında esaslı değişiklik olması halidir. İş yerinin nakledilmesi veya taşınması da sözleşmenin esaslı unsurlarından birisidir. Fakat bu taşınma aynı belediye sınırları içinde olmuşsa işçi yeni iş yerine gitmek zorundadır.
Taşınma büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırlarını, normal yerlerde belediye sınırlarını aşmış ise işçi yeni adrese gitmek zorunda değildir ve gitmezse işveren kendisine kıdem tazminatını nakden ve defaten ödemek zorundadır. Ayrıca hizmet akdinde aksi yazmamalı.
Aksi yazıyorsa buna uymak zorunluluğu bulunuyor.
HAMİLELİK VEYA DOĞUM, KIDEM TAZMİNATI SEBEBİ Mİ?
MALULEN EMEKLİLİK NEDENİYLE AYRILAN TAZMİNATA HAK KAZANIR MI?
Malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılma, kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.
VEFAT EDEN ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATINI MİRASÇILARI TALEP EDEBİLİR Mİ?
Vefat eden çalışanın kıdem tazminatını mirasçıları talep edebilir mi?
Vefat eden çalışana ait kıdem tazminatı, tüm yasal mirasçılarına veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenir.
EVLİLİK NEDENİYLE İSTİFA EDEN TAZMİNAT ALIR MI?
Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak yasal düzenleme gereği; kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler.
Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
İŞÇİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?
İşveren, iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği, iş yeri uygulamaları ve benzeri kaynakların sağladığı çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.
İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşçi ara bulucuya başvurma şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla dava açabilir. Örneğin, Yargıtay'ın; üretim biriminde çalışan işçinin temizlik işinde görevlendirilmesinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik mahiyetinde olduğu, değişikliği kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesinin feshinin haksız olup tazminat taleplerinin hüküm altına alınması gerektiği yönünde kararı bulunuyor.İşçinin görev yeri değişikliği istendiğinde haksız duruma düşmemek için iş yerini terk etmemesi gerektiği ifade ediliyor.
Temettü takvimi 17-31 Ağustos 2026
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