Özel okul servislerinde fahiş fiyat tepkisi: Fatura 250 bin TL'yi buldu
Özel okul ücretleriyle yarışan okul servis faturaları velileri isyan ettirdi. UKOME tarifesinin 2-3 katına çıkan ücretler cep yakıyor. Özel okullar, "Ücreti servis firmaları belirliyor" derken, servis firmaları, "Müdüre makam aracı, okula özel araç tahsisi isteniyor. Bunu fatura etmek zorundayız" diyor.
Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin gündemine yine rantçılar oturdu. Dudak uçuklatan özel okul fiyatlarının üzerine şimdi bir de okul servis ücretleri eklendi.
Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir önceki yıla göre yüzde 20 ila 35 arasında zam yapılan okul servis ücretlerine özel okulların anlaşmalı olduğu servis firmalarının ekstra fiyat tarifesi belirlemesi velileri çileden çıkardı.
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki özel okulların anlaşmalı olduğu servis firmaları velilere UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesinin iki, hatta üç kat üzerinde faturalar çıkarıyor.
FİYAT FARKI ÜÇ KATA ÇIKIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından okul servis ücretleri Temmuz 2026'da açıklandı. Buna göre fiyatlar yüzde 10 zamla 0-1 km arası aylık 4.456, yıllık 39.970 TL oldu.
Bu verilere göre İstanbul Eyüpsultan ve Maslak arasında 10 kilometrelik bir mesafede aylık servis ücreti 6.569 TL, yıllık 58.923 TL. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için rehber personel bulundurmak zorunlu olduğu için bu ücrete yüzde 35 personel masrafı ekleniyor ve aylık ücret 8.868 TL oluyor.
Ancak lise öğrencisi için bir servis personeli zorunluluğu bulunmuyor. Ancak aynı mesafe için bir özel okulun lise öğrencisi velisine gönderdiği fiyat tarifesinde talep ettiği ücret aylık 15 bin olmak üzere yıllık 135 bin TL. Başka bir özel okul aynı güzergâhtaki servis için 200 bin TL isterken, bazı özel okullarda aynı mesafe için talep edilen ücret 250 bin TL'yi buldu.
İZMİR VE ANKARA'DA DA VAR
Bu sorun sadece İstanbul ile de sınırlı değil. İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde de UKOME kararlarını delen özel okullar velilerden 2-3 kata varan oranlarda servis ücretleri talep ediyor.
İzmir UKOME'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle öğrenci servislerinde en düşük ücret 4 bin 228 TL olarak belirlendi. Ancak şehirdeki özel okulların servis firmaları tarifenin yaklaşık iki katı üzerinde ücret talep etti.
Başkent Ankara'da büyükşehir belediyesine bağlı UKOME'nin yüzde 25,49 oranında zam yapması velilere büyük bir şok yaşatmıştı. Zam oranını çok yüksek bulan veliler bir de özel okul servislerinin bu tarifenin minimum yüzde 50 üzerinde fiyat talebiyle karşı karşıya kaldı.
1 MİLYON ÖĞRENCİ SERVİS KULLANIYOR
2025-2026 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde 1 milyon 539 bin 579 bin öğrenci özel okullarda eğitim aldı. 2026-2027 yılı özel okula kayıtlı öğrenci sayısı açıklanmamış olsa da sayının 1,5 milyonu aşacağı öngörülüyor.
Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'inin, yani 1 milyon öğrencinin okul servisi kullandığı belirtiliyor. Özel okulların tek bir servisle anlaşma yapması, bu servis firmalarının ücretleri tek taraflı belirlemesi, veliye söz hakkı tanınmaması ve itiraz halinde servise almamak gibi tavırlar veliler tarafından eleştiriliyor.
Okul servis ücretlerine de okul fiyatları gibi tavan fiyat eklenmesi gerektiğini belirten veliler, bu durumun da çok sıkı denetlenmesi ve aksi durumda ciddi cezai yaptırımların getirilmesi gerektiğini altını çiziyor.
MÜDÜRÜN ARACI VELİYE ÖDETİLİYOR!
Özel okullar bu fiyatların özel servis firmaları tarafından belirlediğini, kendilerinin müdahil olmadığını söyledi. Özel servis firmaları ise bu fiyatların özel okulların taleplerinden kaynaklandığını belirterek, "Okullarla sözleşme imzalamadan önce bizden bazı talepleri oluyor. Örneğin okul müdürüne özel araç tahsisi, öğretmenlere ücretsiz servis, gün içinde okulun kullanımı için bir adet binek araç, okul etkinliklerine araç gibi... Bir de yakıt fiyatları artıyor. UKOME yıl içinde fiyatları güncellemiyor. Biz de hem özel okulların talebi hem de maliyeti hesaplayarak fiyat belirliyoruz" dedi.
UKOME'ye bunun şikâyet edilmesi halinde ceza kesildiğini anlatan servis firmasının yetkilisi, "Ancak bir yaptırım yok" ifadelerini kullandı.
YETERLİ CEZAİ YAPTIRIM YOK
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, özel okullara gelen tavan fiyat ücretlerinin ardından son 2-3 yıldır servis ve yemek gibi ücretlerin dikkat çekmeye başladığını söyledi.
Güllü, "Son 3 yıldır bize birçok veli ulaşıyor. UKOME tarafından belirlenen ücretlerin çok üzerinde talep edilen fiyatlar söz konusu.
Çünkü özel okulların servislerden talep ettiği etik dışı talepler var ve bu maliyet veliye yansıtılıyor. Bu konuda maalesef yeterli cezai yaptırım da yok" dedi.
Ancak velilerin bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini altını çizen Güllü, şu önerilerde bulundu:
"Servis ücretinin hangi tarifeye ve hangi UKOME kararına göre belirlen- diğini sorun. Aylık ve yıllık ücretin ayrı ayrı yazılmasını isteyin.
Güzergâh, araç kapasitesi, öğrenci başına düşen maliyet ve varsa ek ücretlerin açıkça belirtilmesini isteyin.Sözleşme, ödeme dekontu, servis fiyat teklifi, okulun duyuruları ve yazışmaları saklayın. 'Bu okulun belirlediği fiyat' deniliyorsa, bunu yazılı olarak isteyin. Tüm belgelerle tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemelerine başvuru yapın."