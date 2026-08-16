Özel okul servislerinde fahiş fiyat tepkisi: Fatura 250 bin TL'yi buldu

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki özel okulların anlaşmalı olduğu servis firmaları velilere UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesinin iki, hatta üç kat üzerinde faturalar çıkarıyor.

Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir önceki yıla göre yüzde 20 ila 35 arasında zam yapılan okul servis ücretlerine özel okulların anlaşmalı olduğu servis firmalarının ekstra fiyat tarifesi belirlemesi velileri çileden çıkardı.

Okullarda servis ücreti tartışması gündeme geldi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

FİYAT FARKI ÜÇ KATA ÇIKIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından okul servis ücretleri Temmuz 2026'da açıklandı. Buna göre fiyatlar yüzde 10 zamla 0-1 km arası aylık 4.456, yıllık 39.970 TL oldu.

Bu verilere göre İstanbul Eyüpsultan ve Maslak arasında 10 kilometrelik bir mesafede aylık servis ücreti 6.569 TL, yıllık 58.923 TL. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için rehber personel bulundurmak zorunlu olduğu için bu ücrete yüzde 35 personel masrafı ekleniyor ve aylık ücret 8.868 TL oluyor.

Ancak lise öğrencisi için bir servis personeli zorunluluğu bulunmuyor. Ancak aynı mesafe için bir özel okulun lise öğrencisi velisine gönderdiği fiyat tarifesinde talep ettiği ücret aylık 15 bin olmak üzere yıllık 135 bin TL. Başka bir özel okul aynı güzergâhtaki servis için 200 bin TL isterken, bazı özel okullarda aynı mesafe için talep edilen ücret 250 bin TL'yi buldu.