Temettü takvimi 17-31 Ağustos 2026 açıklandı: DOAS liderliğinde 8 şirket kar payı dağıtımına başlıyor

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 şirket, 17-31 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki temettü takvimine göre yatırımcılarına kar payı dağıtmaya hazırlanıyor. Listede hisse başına net 12,75 TL ile Doğuş Otomotiv (DOAS) en yüksek ödeme tutarına sahip.

AĞUSTOSUN İKİNCİ YARISINDA TEMETTÜ TAKVİMİ

Takvimde açıklanan hisse başına net ödeme tutarları şöyle: