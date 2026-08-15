Temettü takvimi 17-31 Ağustos 2026 açıklandı: DOAS liderliğinde 8 şirket kar payı dağıtımına başlıyor
Borsa İstanbul'da 17-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında 8 şirket yatırımcısına nakit kâr payı dağıtacak. Listenin zirvesinde hisse başına net 12,75 TL ödeme ile Doğuş Otomotiv yer alıyor. İşte gün gün temettü takvimi ve hak kullanım detayları.
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da işlem gören 8 şirket, 17-31 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki temettü takvimine göre yatırımcılarına kar payı dağıtmaya hazırlanıyor. Listede hisse başına net 12,75 TL ile Doğuş Otomotiv (DOAS) en yüksek ödeme tutarına sahip.
AĞUSTOSUN İKİNCİ YARISINDA TEMETTÜ TAKVİMİ
Takvimde açıklanan hisse başına net ödeme tutarları şöyle:
17 Ağustos:
Doğuş Otomotiv (DOAS), 12,75 TL
19 Ağustos:
Koleksiyon Mobilya (KLSYN), 0,13 TL; Platform Turizm (PLTUR), 0,52 TL
24 Ağustos:
Batı Ege GYO (BEGYO), 0,03 TL
26 Ağustos:
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), 0,05 TL
27 Ağustos:
Enerya Enerji (ENERY), 0,01 TL; TGS Dış Ticaret (TGSAS), 0,26 TL
31 Ağustos:
Türkiye Sigorta (TURSG), 0,13 TL
HAK KULLANIM TARİHİ NASIL İŞLİYOR
Temettü ödemesinden yararlanılabilmesi için ilgili hisse senedine, belirtilen hak kullanım tarihinden bir önceki işlem gününün kapanışı itibarıyla sahip olunması gerekiyor.
Nakit ödemeler ise genellikle hak kullanım tarihini izleyen ikinci işlem gününde hesaplara yansıyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi