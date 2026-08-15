Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı

Merkez Bankası, yeni yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının ardından, şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Peki anketteki yeni tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne getirecek? İşte güncel hesaplamalar…

Emeklinin Ocak 2027 zammı için yeni tahmin yüzde 9,91’e yükseldi. (Görsel: Takvim foto arşivi)

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI İÇİN İKİ AYRI TAHMİN ORTAYA ÇIKTI

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zamlarının ipuçları peş peşe geliyor. Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesinin hemen ardından, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını da açıkladı. Böylece emeklilerin ocak zammı için iki ayrı tahmin ortaya çıktı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli zammı beklentisini yukarı çekti.

TAHMİN GÜNCELLENDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. Geriye 5 veri kalırken; bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu TÜFE tahminlerini yüzde 28 olarak güncellediklerini açıkladı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8,7 olarak gerçekleşeceği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yüzde 8,7 zam alabileceğini ortaya koydu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklandı.

İŞTE İKİNCİ TAHMİN

Merkez Bankası şimdi de ekonomistlerle yaptığı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının oranı yüzde 9,91 olarak bekleniyor.

Anketteki tahmine göre en düşük emekli aylığı 25 bin 886 TL olabilir.

EN AZ 25 BİN 886 TL

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşir ve yüzde 8,7'lik oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 601 liraya yükselecek. Eğer anketteki tahminin işaret ettiği yüzde 9,91'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise taban aylık 25 bin 886 liraya çıkacak.

Emekli maaşlarında Ocak 2027 için yeni tablo şekillenmeye başladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? MEVCUT MAAŞ YÜZDE 9,91 ZAMLI MAAŞ 23.552 25.886 24.000 26.378 25.000 27.478 26.000 28.577 27.000 29.676 28.000 30.775 29.000 31.874 30.000 32.973 31.000 34.072 32.000 35.171 33.000 36.270 34.000 37.369 35.000 38.469 36.000 39.568 37.000 40.667 38.000 41.766 39.000 42.865

Kesin zam oranı ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle belli olacak.

MEVCUT MAAŞ YÜZDE 9,91 ZAMLI MAAŞ 40.000 43.964 41.000 45.063 42.000 46.162 43.000 47.261 44.000 48.360 45.000 49.460 46.000 50.559 47.000 51.658 48.000 52.757 49.000 53.856 50.000 54.955 51.000 56.054 52.000 57.153 53.000 58.252 54.000 59.351 55.000 60.451 56.000 61.550 57.000 62.649 58.000 63.748 59.000 64.847

50 bin TL maaş için yüzde 9,91’lik artış senaryosunda yeni tutar 54 bin 955 TL.

MEVCUT MAAŞ YÜZDE 9,91 ZAMLI MAAŞ 60.000 65.946 62.000 68.144 63.000 69.243 64.000 70.342 65.000 71.442 66.000 72.541 67.000 73.640 68.000 74.739 69.000 75.838 70.000 76.937 71.000 78.036 72.000 79.135 73.000 80.234 74.000 81.333 75.000 82.433 76.000 83.532 77.000 84.631 78.000 85.730 79.000 86.829

Ocak zammının kaderini yılın ikinci 6 aylık enflasyonu belirleyecek.

MEVCUT MAAŞ YÜZDE 9,91 ZAMLI MAAŞ 80.000 87.928 81.000 89.027 82.000 90.126 83.000 91.225 84.000 92.324 85.000 93.424 86.000 94.523 87.000 95.622 88.000 96.721 89.000 97.820 90.000 98.919 91.000 100.018 92.000 101.117 93.000 102.216 94.000 103.315 95.000 104.415 96.000 105.514 97.000 106.613 98.000 107.712 99.000 108.811

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