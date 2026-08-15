Emekli maaşları için ikinci zam tahmini geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? TAKVİM tek tek hesapladı
Emekli maaşlarına ilişkin zam beklentilerinde ikinci tahmin de ortaya çıktı. Dün Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yüzde 8,7’lik ilk zam hesabı yapılırken, bugün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranı yüzde 9,91’e yükseldi. Kesin oran ise yılın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.
Merkez Bankası, yeni yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının ardından, şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Peki anketteki yeni tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne getirecek? İşte güncel hesaplamalar…
EMEKLİNİN OCAK ZAMMI İÇİN İKİ AYRI TAHMİN ORTAYA ÇIKTI
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zamlarının ipuçları peş peşe geliyor. Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesinin hemen ardından, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını da açıkladı. Böylece emeklilerin ocak zammı için iki ayrı tahmin ortaya çıktı.
TAHMİN GÜNCELLENDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti. Geriye 5 veri kalırken; bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu TÜFE tahminlerini yüzde 28 olarak güncellediklerini açıkladı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8,7 olarak gerçekleşeceği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yüzde 8,7 zam alabileceğini ortaya koydu.
İŞTE İKİNCİ TAHMİN
Merkez Bankası şimdi de ekonomistlerle yaptığı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının oranı yüzde 9,91 olarak bekleniyor.
EN AZ 25 BİN 886 TL
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşir ve yüzde 8,7'lik oran en düşük ödemeye yansıtılırsa taban aylık 25 bin 601 liraya yükselecek. Eğer anketteki tahminin işaret ettiği yüzde 9,91'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise taban aylık 25 bin 886 liraya çıkacak.
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