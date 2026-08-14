Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, yeni kanunla birlikte aile yadigârı taşınmazların yabancılara gitmesini önlemek amacıyla ilk ihalenin sadece mirasçılar arasında yapılmasına karar verildi. Peki, yeni sistem nasıl işleyecek? İşte merak edilenler:

Miras kavgası sebebiyle senelerce süren ortaklığın giderilmesi davalarında aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına neden olan sistem değişti. 12. Yargı Paketi çerçevesinde, İcra ve İflas Kanunu'nun 114. maddesinde gerçekleştirilen düzenlemeyle miras gayrimenkullerinin satış usulü bütünüyle yenilendi.

Hayır. Mirasçılar arasındaki birinci artırmada asgari teklif, muhammen kıymetin yüzde 100'ü ve masrafların toplamı. Taşınmaz bu aşamada değerinin altında satılamaz.

Mülkün değeri eksperce belirlenecek. Böylelikle aile mülklerinin değerinin çok altında yabancılara satılması ve yaşanan hak kayıpları engellenecek.

Mirasçılar arasında yapılacak birinci artırmada verilecek tekliflerin, taşınmazın muhammen (takdir edilen) kıymetinin yüzde 100'ünü ve buna ek olarak paraya çevirme ile paylaştırma masraflarını karşılaması gerekir. Böylece taşınmazı almak isteyen mirasçı, diğer mirasçıların paylarını malın gerçek değeri üzerinden ödeyecek; hiçbir mirasçının payı değerinin altında tasfiye edilmeyecek.

Aile mirası ev, arsa, tarla gibi gayrimenkuller, yapılacak ilk ihalede sadece mirasçı aile içi üyelere satılabilecek. Yani mirasçılara öncelik hakkı tanınacak. Akraba da olsa üçüncü kişiler ilk ihalede yer alamayacak.

Aileden kalan ev ve arsaların satışında yeni ihale sistemi uygulanacak. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

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İlk ihalede satış olmazsa ne yapılacak?

Birinci artırmada mirasçılardan alıcı çıkmaz veya teklif şartları sağlanmazsa ikinci artırma yapılacak. İkinci artırma herkese açık olacak. Asgari teklif; muhammen kıymetin yüzde 50'si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazlaysa, bu tutarın paraya çevirme ve paylaştırma masraflarıyla birlikte karşılanması şeklinde belirlenecek.

Düzenleme başladı mı?

Düzenleme, Resmî Gazete'de 31 Temmuz'da yayımlandı.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış açık artırmalarda eski hükümler uygulanmaya devam edecek. Yürürlük tarihinden sonra ilan edilecek satışlarda ise mirasçılar arası ilk artırma usulü zorunlu olarak uygulanacak.

Bu nedenle devam eden ortaklığın giderilmesi dosyalarında satış ilanının tarihi, hangi usulün uygulanacağını belirleyen kritik unsur.