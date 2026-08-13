ÜCRETİN YÜZDE 85'İ SGK'DAN



Türkiye'de ilaç harcamalarının miktar bakımından yüzde 95'inin, değer bakımından ise yüzde 85'den fazlasının geri ödeme kapsamında SGK tarafından karşılandığı kaydedilirken, toplam pazar genelinde ortalama kutu ilaç bedelinin 164 TL olduğu belirlendi. Türkiye genelinde 30 bin eczane bulunduğu ve ilaç pazarının yüzde 83,8'inin eczane kanalıyla, geri kalan kısmın ise hastane kanalıyla oluştuğu anlatıldı. Raporda eczaneler adına ilaç satışı yapmak maksadıyla internet sitesi açılamayacağı belirtildi. Hastaları belirli bir eczaneye yönlendirmek amacıyla aracı veya simsar kullanılamayacağı da anlatıldı. Buna göre reçete yönlendirme veya simsarlık durumunda 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Tekrarında ceza iki katı olarak uygulanıyor. 2004'ten bu yana ilaç fiyatlandırmasında referans fiyatlandırma sistemi kullanılıyor. Buna göre,AB üyeleri arasından en az 5, en fazla 10 ülke referans ülke olarak Sağlık Bakanlığı'nca belirleniyor. Referans ülkeler Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan olurken, ilacın satış fiyatı düşük olan ülkedeki fiyat, gerçek kaynak fiyat olarak kabul ediliyor.

Haber: Barış Şimşek









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