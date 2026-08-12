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Motorine indirim sinyali! ÖTV düzenlemesi geliyor: 12 Ağustos akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son durum sürücülerin gündeminde yer alıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin pompaya yansımasını sınırlamak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, motorinden alınan ÖTV tutarında indirime gitmeye hazırlandığı bildirildi. Düzenlemenin bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

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Motorine indirim sinyali! ÖTV düzenlemesi geliyor: 12 Ağustos akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, motorin fiyatlarında küresel petrol kaynaklı artışın etkisini sınırlamak amacıyla motorinden alınan ÖTV'de indirime gitmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorinden alınan ÖTV’de indirime gitmeye hazırlandığı bildirildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorinden alınan ÖTV’de indirime gitmeye hazırlandığı bildirildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

MOTORİNE ÖTV İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Hazırlanan düzenlemeyle motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi ve başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere tarım ile sanayideki maliyet baskısının hafifletilmesi hedefleniyor.

Motorin fiyatlarının düşürülmesiyle tüketicilerin akaryakıt maliyetlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.Motorin fiyatlarının düşürülmesiyle tüketicilerin akaryakıt maliyetlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Adımın, dezenflasyon sürecine de katkı sağlaması amaçlanıyor. TRT'de yer alan habere göre motorine yönelik yeni ÖTV düzenlemesinin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin | 69,92 TL
Motorin (mazot) | 80,07 TL
LPG (otogaz) | 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin | 69,77 TL
Motorin (mazot) | 79,93 TL
LPG (otogaz) | 33,19 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin | 70,89 TL
Motorin (mazot) | 81,19 TL
LPG (otogaz) | 33,89 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin | 71,17 TL
Motorin (mazot) | 81,46 TL
LPG (otogaz) | 33,79 TL
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