Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, motorin fiyatlarında küresel petrol kaynaklı artışın etkisini sınırlamak amacıyla motorinden alınan ÖTV'de indirime gitmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorinden alınan ÖTV’de indirime gitmeye hazırlandığı bildirildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) MOTORİNE ÖTV İNDİRİMİ BEKLENİYOR Hazırlanan düzenlemeyle motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi ve başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere tarım ile sanayideki maliyet baskısının hafifletilmesi hedefleniyor.