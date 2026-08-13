Vatandaşların devlete olan borçlarıyla ilgili çıkartılan yapılandırma yasasının uygulanması devam ediyor. Önceki yapılandırma düzenlemelerinden farklı olarak uygulanan bu düzenlemede uzun vade ve düşük faiz seçeneği ile borçlardan kurtulma imkânı var. Başvuru için son tarih ise 31 Ağustos. İşte detaylar…

Hangi borçlar kapsam dahilinde bulunuyor?

Vergi dairelerine olan 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi borçlar yapılandırma kapsamında bulunuyor. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar da yapılandırılacak.

Burada Haziran 2026 tarihi dâhil önceki dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.