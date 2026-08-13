Avrupa'nın tarlalarında bu yaz alarm var. Aşırı sıcaklar, uzun süren yağışsız dönemler ve topraktaki nem kaybı, kıtanın tarımsal üretimini baskı altına aldı. Özellikle tahıl, sebze ve bazı yazlık ürünlerde verim kayıpları gündemde. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) temmuz sonunda yayımladığı değerlendirmeye göre, art arda gelen sıcak hava dalgaları kışlık ürünlerde dane doldurma dönemini kısalttı. Kışlık ürünlerde verim tahminleri yüzde 1 ila 4 arasında aşağı çekilirken, toplam tahıl verimi beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 altına indi. Batı ve Orta Avrupa'da sıcaklık ve yetersiz yağış, yazlık ürünlerde de toprak nemini düşürdü ve bitki gelişimini olumsuz etkiledi. 40 YILIN EN KÖTÜ HASADI Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, en çarpıcı tablo İngiltere'den geliyor. Kuraklık ve sıcak hava nedeniyle ülkenin 2026 tahıl hasadının, karşılaştırılabilir kayıtların başladığı 1984'ten bu yana en kötü seviyeye gerileyebileceği belirtiliyor. İlk tahminlere göre buğdayda hektar başına verim yaklaşık 6,8 tona kadar geriledi. Bu rakam, son 10 yıllık ortalamanın altında. Buğday, arpa, yulaf ve yağlı tohumlarda önceki beklentilere göre toplam kaybın 2,5 milyon tona ulaşabileceği hesaplanıyor.

Aşırı sıcaklar ve yağışsız dönemler Avrupa’nın tarımsal üretimini tehdit ediyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) 390 MİLYON STERLİN KAYIP Üretimdeki kaybın İngiliz çiftçisine yaklaşık 390 milyon sterlin gelir kaybı olarak yansıması bekleniyor. İngiltere'nin toplam tahıl ve yağlı tohum hasadının yaklaşık 19,5 milyon tona gerileyebileceği öngörülüyor. Kuraklık yalnızca tahılı da vurmuyor. İngiltere'de sebze üreticileri de sıcaklık ve su sıkıntısıyla mücadele ediyor. Yerli üretimin ihtiyacı karşılamakta zorlanması nedeniyle bazı sebzelerde ithalata yönelim artarken, toptan fiyatlarda sert yükselişler görülüyor. DÜNYA FİYATLARI ETKİLİ Asıl ekonomik risk burada başlıyor. Avrupa Birliği hâlâ dünyanın en büyük tarım ve gıda ticaret merkezlerinden biri. AB'nin tarım ürünleri ihracatı 2025'te 238,2 milyar euroya, ithalatı ise 213,5 milyar euroya ulaştı. İthalatın bir yılda yüzde 9,3 artması dikkat çekti. Avrupa Komisyonu'nun daha dar kapsamlı tarım-gıda sınıflamasında da benzer bir tablo var. AB'nin 2025 tarım-gıda ihracatı 238,4 milyar euro ile tarihi seviyeye ulaşırken, ithalat 188,6 milyar euroya çıktı. İthalat değerindeki yıllık artış yüzde 9 oldu. Artışın önemli bölümünde yüksek dünya fiyatları etkili oldu.