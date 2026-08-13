Akaryakıt fiyatları 13 Ağustos 2026: Motorin ve benzin ne kadar oldu?

13 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerinde ÖTV, 31 Ağustos'a kadar litre başına 0 TL olarak belirlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

MOTORİNDE ÖTV İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI

Kararla motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi ve tüketiciler, nakliyeciler ile sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması; başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere tarım ile sanayideki maliyet baskısının hafifletilmesi ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi amaçlanıyor.