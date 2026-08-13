CANLI YAYIN
Geri

Akaryakıt fiyatları 13 Ağustos 2026: Motorin ve benzin ne kadar oldu?

Enflasyonla mücadeleyi desteklemek ile tarım ve lojistik sektörlerindeki maliyet baskısını kırmak amacıyla motorinde "sıfır ÖTV" dönemi başladı. 13 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi motorin için rafa kalkarken; vergi tutarı 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı, eylül ayından yıl sonuna kadar ise kademeli bir artış takvimi belirlendi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos 2026 motorin ve benzinde son durum.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Akaryakıt fiyatları 13 Ağustos 2026: Motorin ve benzin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Motorinden alınan ÖTV tutarı, 13 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlendi.

13 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerinde ÖTV, 31 Ağustos'a kadar litre başına 0 TL olarak belirlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)13 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerinde ÖTV, 31 Ağustos'a kadar litre başına 0 TL olarak belirlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

MOTORİNDE ÖTV İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI

Kararla motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi ve tüketiciler, nakliyeciler ile sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması; başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere tarım ile sanayideki maliyet baskısının hafifletilmesi ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi amaçlanıyor.

Motorin fiyatlarının düşürülmesiyle tüketicilerin akaryakıt maliyetlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.Motorin fiyatlarının düşürülmesiyle tüketicilerin akaryakıt maliyetlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme, yayımlandığı 13 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında hayata geçirildi. Kararda 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarıyla yer alan iki motorin türü için uygulanacak ÖTV tutarları tarihlere göre yeniden belirlendi.

Kararın temel amacı akaryakıt maliyetlerini ve özellikle tarım, lojistik ve sanayi sektörlerindeki maliyet baskısını azaltmak.Kararın temel amacı akaryakıt maliyetlerini ve özellikle tarım, lojistik ve sanayi sektörlerindeki maliyet baskısını azaltmak.

MOTORİNDE ÖTV 31 AĞUSTOS'A KADAR SIFIR

TARİH
ÖTV TUTARI
13 Ağustos-31 Ağustos 2026
0 TL/litre
1 Eylül-30 Eylül 2026
3 TL/litre
1 Ekim-31 Ekim 2026
6 TL/litre
1 Kasım-30 Kasım 2026
9 TL/litre
1 Aralık-31 Aralık 2026
12 TL/litre
1 Ocak 2027 ve sonrası
13,9006 TL/litre

Düzenlemeyle motorin, önceki eşel mobil mekanizmasından çıkarıldı.Düzenlemeyle motorin, önceki eşel mobil mekanizmasından çıkarıldı.

MOTORİN ÖNCEKİ ÖTV MEKANİZMASINDAN ÇIKARILDI

YENİ MEKANİZMA
11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4 Mart 2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın hükümleri, belirtilen iki motorin türü için artık uygulanmayacak. Böylece eşel mobil uygulaması motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı.

Yeni takvim yalnızca G.T.İ.P. numaraları belirtilen motorin türlerini kapsamına alıyor. Yeni takvim yalnızca G.T.İ.P. numaraları belirtilen motorin türlerini kapsamına alıyor.

BENZİN VE LPG İÇİN YENİ TUTAR BELİRLENMEDİ

11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'ndaki yeni vergi takvimi yalnızca G.T.İ.P. numaraları belirtilen motorin türlerini kapsıyor. Kararda benzin ve LPG için yeni bir ÖTV tutarı ya da benzer bir kademeli vergi takvimi yer almıyor.

Yeni kararla belirli motorin türlerinde ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı.Yeni kararla belirli motorin türlerinde ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı.

POMPA FİYATINDA NE KADAR DEĞİŞİKLİK OLACAK?

Karar, motorine uygulanacak ÖTV tutarlarını düzenliyor ancak akaryakıt istasyonlarındaki nihai pompa fiyatının ne kadar değişeceğine ilişkin bir rakam vermiyor. Bu nedenle ÖTV'nin 13-31 Ağustos döneminde sıfırlanmasını, motorinin pompa fiyatında aynı tutarda doğrudan indirim yapılacağı şeklinde değerlendirmek mümkün değil. Kararın doğrudan belirlediği unsur, motorine uygulanacak litre başına ÖTV tutarı ve bu tutarın yıl sonuna kadar izleyeceği takvim.

Motorinde ÖTV düzenlemesi 13 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.Motorinde ÖTV düzenlemesi 13 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin | 69,92 TL
Motorin (mazot) | 80,07 TL
LPG (otogaz) | 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin | 69,77 TL
Motorin (mazot) | 79,93 TL
LPG (otogaz) | 33,19 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin | 70,89 TL
Motorin (mazot) | 81,19 TL
LPG (otogaz) | 33,89 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin | 71,17 TL
Motorin (mazot) | 81,46 TL
LPG (otogaz) | 33,79 TL
AJet'ten gençlere yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim! Kampanya hangi tarihlerde geçerli?
SONRAKİ HABER

Gençlere indirimli uçak bileti!

 İlaç sektöründe kartel perdesi aralandı! Rekabet Kurumu raporunda eczane anlaşmalarından çalışan ayartmaya kadar ihlaller yer aldı
ÖNCEKİ HABER

İlaçta oyun bozuldu
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler