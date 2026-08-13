Akaryakıt fiyatları 13 Ağustos 2026: Motorin ve benzin ne kadar oldu?
Enflasyonla mücadeleyi desteklemek ile tarım ve lojistik sektörlerindeki maliyet baskısını kırmak amacıyla motorinde "sıfır ÖTV" dönemi başladı. 13 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi motorin için rafa kalkarken; vergi tutarı 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı, eylül ayından yıl sonuna kadar ise kademeli bir artış takvimi belirlendi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos 2026 motorin ve benzinde son durum.
Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Motorinden alınan ÖTV tutarı, 13 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlendi.
MOTORİNDE ÖTV İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI
Kararla motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi ve tüketiciler, nakliyeciler ile sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması; başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere tarım ile sanayideki maliyet baskısının hafifletilmesi ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi amaçlanıyor.
Düzenleme, yayımlandığı 13 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında hayata geçirildi. Kararda 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarıyla yer alan iki motorin türü için uygulanacak ÖTV tutarları tarihlere göre yeniden belirlendi.
MOTORİNDE ÖTV 31 AĞUSTOS'A KADAR SIFIR
MOTORİN ÖNCEKİ ÖTV MEKANİZMASINDAN ÇIKARILDI
BENZİN VE LPG İÇİN YENİ TUTAR BELİRLENMEDİ
11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'ndaki yeni vergi takvimi yalnızca G.T.İ.P. numaraları belirtilen motorin türlerini kapsıyor. Kararda benzin ve LPG için yeni bir ÖTV tutarı ya da benzer bir kademeli vergi takvimi yer almıyor.
POMPA FİYATINDA NE KADAR DEĞİŞİKLİK OLACAK?
Karar, motorine uygulanacak ÖTV tutarlarını düzenliyor ancak akaryakıt istasyonlarındaki nihai pompa fiyatının ne kadar değişeceğine ilişkin bir rakam vermiyor. Bu nedenle ÖTV'nin 13-31 Ağustos döneminde sıfırlanmasını, motorinin pompa fiyatında aynı tutarda doğrudan indirim yapılacağı şeklinde değerlendirmek mümkün değil. Kararın doğrudan belirlediği unsur, motorine uygulanacak litre başına ÖTV tutarı ve bu tutarın yıl sonuna kadar izleyeceği takvim.