AJet'ten gençlere yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim! Kampanya hangi tarihlerde geçerli?
AJet'ten gençlere yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim sağlanacak. 12-27 yaş grubundaki gençler, bugün yalnızca mobil uygulamadan AJGENC20 koduyla alacakları biletlerle 1 Eylül-27 Ekim tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde indirim fırsatından yararlanabilecek.
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AJet, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında gençlere özel indirim kampanyası başlattı. 12-27 yaş grubundaki yolcular, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında biletlerini yüzde 20 indirimli satın alabilecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bugün 11.00-23.59 saatleri arasında AJet mobil uygulaması üzerinden "AJGENC20" kodunu kullanması gerekiyor. İndirimli biletler, 1 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.
UCUZ BİLET KAMPANYASI HANGİ ROTALARDA GEÇERLİ?
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi