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AJet'ten gençlere yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim! Kampanya hangi tarihlerde geçerli?

AJet'ten gençlere yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim sağlanacak. 12-27 yaş grubundaki gençler, bugün yalnızca mobil uygulamadan AJGENC20 koduyla alacakları biletlerle 1 Eylül-27 Ekim tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde indirim fırsatından yararlanabilecek.

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AJet'ten gençlere yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim! Kampanya hangi tarihlerde geçerli?

AJet, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında gençlere özel indirim kampanyası başlattı. 12-27 yaş grubundaki yolcular, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında biletlerini yüzde 20 indirimli satın alabilecek.

AJet, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü'ne özel gençlere yönelik indirim kampanyası başlattı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)AJet, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü'ne özel gençlere yönelik indirim kampanyası başlattı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bugün 11.00-23.59 saatleri arasında AJet mobil uygulaması üzerinden "AJGENC20" kodunu kullanması gerekiyor. İndirimli biletler, 1 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.

Kampanyadan 12-27 yaş grubundaki yolcular yüzde 20 indirimle yararlanabilecek.Kampanyadan 12-27 yaş grubundaki yolcular yüzde 20 indirimle yararlanabilecek.

Gençlere özel
Yurt dışı uçuşlarında %20 indirim
AJet, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla 12-27 yaş grubundaki gençlere yönelik indirimli bilet kampanyası başlattı.
Kampanya kodu
AJGENC20
İndirimli biletler bugün 11.00-23.59 saatlerinde yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden bu kod kullanılarak satın alınabilecek.
Seyahat dönemi
1 Eylül-27 Ekim 2026
İndirimli bilet uygulaması bu tarihlerdeki Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak.
Ek avantaj
Koltuk seçiminde de %20 indirim
Kampanya kapsamında indirimli biletlerin yanı sıra koltuk seçimlerinde de yüzde 20 indirim uygulanacak.

Kampanyada “AJGENC20” kodunun kullanılması gerekiyor.Kampanyada “AJGENC20” kodunun kullanılması gerekiyor.

UCUZ BİLET KAMPANYASI HANGİ ROTALARDA GEÇERLİ?

Avrupa
Hamburg, Frankfurt, Zürih, Paris, Londra, Saraybosna, Budapeşte, Hannover, Stuttgart, Brüksel, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Lyon, Üsküp, Priştine, Madrid, Prag, Barselona, Rotterdam, Tiran ve Bükreş.
Doğu Avrupa & Orta Asya
Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı ve Astana.
Orta Doğu & Kuzey Afrika
Cezayir, Amman, Süleymaniye, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Şam ve Halep.
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